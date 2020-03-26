Fatih Altaylı: Hem evde kalın deyip hem yasak ilan etmemek nasıl bir söylemdir

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Evde Kal" çağrısını eleştirdi. Altaylı, “Çıkmayın, evde kalın' diyeceğinize önlem alın!

Zorunlu işler dışındaki işleri tatil edin. Hem evde kalın deyip hem yasak ilan etmemek nasıl bir söylemdir" düşüncesini dile getirdi.

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Altaylı yazısında, "Evde kalın' Baş üstüne. İşi olmayan, işini evden yapan tabii ki kalsın, kalmalı, kalacak. Çıkarsa eşektir. Ama ya kalamayan. Evde kalmak istediği halde çıkması gereken. Onları düşünen var mı? Günlerdir evde kalın diye kıyamet kopuyor.Evden çıkana hakaretin bini bir para. Ben de kızıyorum. Hafta sonu kıçını gezdirmek için çıkana. Ama adam mecbursa! İşi var işi! Nasıl gitmeyecek?

Ne diyecek patronuna, işverenine, hatta kamu görevlisi kamuya!" görüşünü savundu.

Altaylı, "Televizyonda birileri çıkma dedi çıkmadım' mı! İnsafınız yok anladık ama biraz izan yahu. Madem çıkmamak bu kadar önemli, madem sokağa çıktın mı hastalığın yayılmasını durduramıyorsun “Çıkmayın, evde kalın” diyeceğinize önlem alın! Zorunlu işler dışındaki işleri tatil edin. Zorunlu işleri 'münavebeli' hale getirin.

Vardiya yapın. Yapın ki bu meret bu bela yayılmasın! Çıkanların büyük bölümü keyfinden çıkmıyor. Dün bir harita yayınladılar telefon verilerine dayanarak 'Hangi semtler daha çok çıkıyor' diye. Buradan bile ayrımcılık yapıldı bu hiçbir şeyden ders almayan memlekette. Daha çok çıkanlar kenar semtler. Adam çıkmazsa aç kalacak belli ki, mecbur çıkmaya. Bazılarının lüks dediği ama aslında orta direk semti olan Ataköy, Bakırköy, Şişli, Kadıköy gibi semtlerde de var çıkan. Daha az ama var.

Çünkü orada da çalışan var. Çıkmasınlar mı istiyorsunuz! Getir yasağı kardeşim. 'İdare ederiz' deme. 'Yaza kadar dayanalım' deme. Hem evde kalın deyip hem yasak ilan etmemek nasıl bir söylemdir. Korkmayın kardeşim. Getirin düzenlemeyi. Çıkarmayın milleti." ifadesini kullandı.

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