Sağlık Bakanı Koca: Kendinizi odanızda izole edin; sağlık çalışanlarının maskesiz kalmaması için her türlü kavgaya hazırız!

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenlerken, sokağa çıkma yasağı yerine herkesin kendi OHAL'ini uygulaması tavsiyesi yinelendi. Bakan Koca, bu gibi tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Bilim Kurulu'nun karar vereceğini belirtirken, "Herkesin bu dönemde kendini evine, hatta odasına çekilerek izole etmesini, herkesin kendi OHAL'ini kendince uygulamasını son derece önemsiyoruz" dedi.

Sağlık çalışanlarının maske eksikliği yaşamasına ilişkin de konuşan Koca, gerekli malzemenin hastanelere sağlandığını belirtirken, "Daha önce 14 kuruşa aldığınız bir maskeyi bakanlık olarak 3-3,5 liraya alamadığımız dönemleri gördük. Operasyonlar yapıldı, bu durumu istismar edenlerin depolarındaki mallara el konuldu. Önümüzdeki günlerde daha yoğun malzeme olacak ve eksiklik oluşturmayacağız. Üreticilerimiz ve satıcılarımız şu dönemde farklı bir yaklaşım içine giriyor olmamalılar, bunun için de her türlü kavgaya hazır olacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, test yapılacak kişilere Bilim Kurulu'nca oluşturulmuş algoritma ile karar verildiğini belirtirken, "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dün İstanbul'da bir hastanemizde kuyruklar oluştu. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değil, testi hekim uygun görürse yaptırabilir olmalıyız" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da basın toplantısında okulların 30 Nisan'a kadar kapalı olacağını, uzaktan eğitimle sürecin devam edeceğini belirtti. Selçuk, kararı Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle aldıklarını belirtirken, "Her türlü eğitsel ihtiyaçların tamamlanması ve sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız" dedi.

TIKLAYIN - Okullarda Koronavirüs tatili 30 Nisan'a kadar uzatıldı!

"Elimizdeki en büyük koz hastalığa yakalanmamak"

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bir virüs dünyayı tehdit ediyor. 185 ülkede 8 milyara yakın insan her gün hastalığa yeni yakalanan insanların sayısını endişe içerisinde öğrenmeyi bekliyor. Bilim bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı. Elimizdeki en büyük koz yakalanmamak.

"Tokalaşıp tokalaşmamakta irade sahibiyiz. Misafirliğe gitmemekte irade sahibiyiz. Kalabalığın içine girip girmemekte irade sahibiyiz. Dışarı çıkıp çıkmamakta irade sahibiyiz. Virüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı hepimize bağladır. Mücadeleyi organize eden güçtür. Uygulama bize bağlıdır. Bunu evinize çekilerek önleyebilirsiniz. Bu mücadelede devletimiz güçlüdür. Başka birçok ülkeyle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür.

"Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek bireylere bağlıdır. Devlet bu mücadelede yaptırım gücü olan bir kılavuzdur. Mücadeleyi organize eden bir güçtür. Hiçbir sağlık grubu, hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. Gerekli durumlarda maske takarak önleyebilirsiniz. Temastan kaçınarak önleyebilirsiniz.

"Mustafa Kutlu'yu, Tolstoy'u okuyun, biraz evinize çekilin"

"Sevgili gençler, insan sayısının arttığı her ortam riskin arttığı ortamdır. Büyük şehirlerimizde caddeler, meydanlar, kapalı mekanlar sosyal mesafenin korunamadığı ortamlardır. Risk altına giriyorunuz, belki hasta olmuyorsunuz ama öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz. Sabah sizi evden uğurlayanlar akşam neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Daha büyük acılara aracılık etmeyin. Dışarıda eskisi kadar güzel olmasa da bir dünya var olmasına rağmen biraz kendi dünyanıza çekilin. Dışarıda yapılamayacak aktiviteleri yapın. Mustafa Kutlu'yu, Tolstoy'u okuyun, biraz evinize çekilin. Sinemanın baş yapıtları ile tanışın, bugünler kendinize yatırım olsun.

"Orta yaşlarda vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Farkında olmadığınız bir şey varsa virüs bunu ortaya çıkarıyor. Dikkatli olamlısınız, sosyal hayatınızı asgari düzeye indirmelisiniz. Büyüklerimizin ziyaretine gitmek sakıncalı, onları korumak zorundayız. Sevdiklerimizle, yakınlarımızla birbirimizi biraz özleyelim.

"Milletimizin evlatları, bakın ben çocuk doktoruyum. Tavsiyelerime uymanız gerekir, dışarıya çıkmak yok, misafir gelirse sarılmak, el öpmek yok. Sevgimizi saygımızı uzaktan gösteriyoruz.

"Sağlıklı görünen herkes, başka birisinin ölüm sebebi olabilir"

"Okullarımız Koronavirüs nedeniyle tatile girdi şeklinde bir kanı var, bu yanlıştır. Eğitim devam ediyor. Şu an ara verilen eğitimin bir süreliğine internet ve televizyon üzerinden devam ediyor. Bu esasında eğitimde yaygın hale gelen bir modeldir. Uygulamayı lütfen tatil olarak görmeyin. Derslerinden, arkadaşlarından geri kalmasınlar. Verilen ara uzatılacak, Sayın Bakanım söylemiş olacak, çocuklarınızın sağlığı konusunda endişeli olmayın. Dışarı çıkmamalarına dikkat edin.

"Koronavirüs salgınında ölüm oranı düşük ama hastalığı ağır geçirmese de herhangi birimiz hiç ummadığımız kadar ölüme yol açabiliriz. Sağlıklı görünen herkes, başka birisinin ölüm sebebi olabilir. Gençliğimize, sağlığımıza, yaşımıza güvenmemeliyiz. Virüsün yol açacağı sonucu bilemeyiz. Hele sigara içiyorsa asla bilemeyiz.

"Israrlı uyarılarımız uygulamada tam olsaydı üzüntülerimiz daha az olacaktı. Aramızdan ayrılanların sayısı çok daha az olacaktı. Başlarda gösterdiğimiz kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor. Bu salgında doğrusu her şey mümkün, her şey ihtimal dahilinde. Başka ülkelere benzememek için tek tek her birimiz konuyu kat kat fazla ciddiye almalıyız. Bu tip salgınlarda kritik eşikler olmuştur, o eşikten geçtikten sonra geri dönüş zordur. Sizi imkansız olanı yapmaya davet etmiyorum, sizi çok basit tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. Sizi tedbirlerde çok sıkı olmaya davet ediyorum, aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.

"60 yaş üzeri yoğun bakımdaki iki hastamız taburcu oldu"

"Kamuoyunun bundan sonraki dönemde daha kolay ve net bilgisini almak üzere bir hususu söylemek istiyorum. Her gün çıkan sonuçları bildirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde düzenli şekilde hem toplam hasta sayısını, test sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, yoğun bakımda olan hasta sayısını, solunum cihazına bağlı hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere dijital ortamda her gün güncellenerek kamuoyuyla paylaşmış olacağız.

"Bunun dışında erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. Bir hastamız 65 yaşında 8 gün yoğun bakımda kalan bir vaka idi, dün taburcu oldu. Diğer hastamız da 60 yaşında, 7 gün yoğun bakımda kalıp taburcu oldu. Yoğun bakım şartlarında olan hastaların da iyileşme durumlarını söylemiş oluyorum. Erken dönemde müdahalenin yapılmasının önemli olduğunu ve temasın minimalize edilmesi gerektiğini, özellikle herkesin odasında kendisini izole ederek, bir dönem için sağlamasının önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum."

"Herkesin odasına çekilerek izole olmasını, kendi OHAL'ini kendince uygulamasını önemsiyoruz"

Bakan Koca'nın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

"Herkesin bu dönemde kendini evine, hatta odasına çekilerek izole etmesini, herkesin kendi OHAL'ini kendince uygulamasını son derece önemsediğimizi söylemek istiyorum. Bugün yine konuştuğumuz özelikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir, bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak. Ulaşım, uçak, minibüs vb. birçok alanda daha kontrollü bir yaşamı şekillendiren bir takım Bilim Kurulu'nun önerileri olabilir. Karar alınması gerekiyorsa gereği yapılır.

"Sosal izolasyon diyoruz, gördüğünüz gibi toplantıda da bir metrede yaşamın devam etmesini önemsiyoruz, yeri geldiğinde ikramları da devre dışı bırakıyoruz. Hastanelerle ilgili özellikle şüpheli olan vakalarla ilgili o hastaları diğer hastalardan ayırıyoruz. Pandemi hastanesi olarak ayırdığımız hastanelerin servisleri ayrı, personel de diğer servislerle ilişkili değil. Bilim Kurulu'nun algoritmasıyla geliştirilen bu durum, buna göre hareket ediyoruz.

"İl bazındaki dağılımı da göstermiş olacağız. Benzer tabloda olduğu gibi, her gün dijital ortamda tüm hastalarımız dahil olmak üzere güncelleyeceğiz. Ayrıca il bazında bu da gerektiğinde verilir.

"Ulaşımda olabilecek teması minimalize edebilecek bir yaklaşımı Bilim Kurulu gündemine aldı, önümüzdeki günlerde netleştirmiş olacağız.

"İlacın tedavi dozu belli. Ortalama bir kutunun bir hasta için kullanıldığını biliyoruz. En az 5 günlük bir kullanım. Çin'de bu ilacın kullanıldığı hasta sayısı belliydi. Bizde şu anda bu hasta sayısıyla önemli bir sayı olduğunu, ne oranda fayda sağlandığını daha net konuşabiliriz. Bizim getirdiğimiz ilaç miktarı 1200 kutuydu. 3750 tane daha sipariş verildi. Faydası olup olmadığını da görmek istiyoruz.

"83 milyonun test yaptırması gerekmiyor; ücretli test yapa olursa bize bildirin"

"Kimlere test yapılmalı? 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Çünkü testi yaptırdığınızda negatif çıkabilir ve siz kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz. Ama 3-5 gün sonra pozitif çıkabilir ve siz o dönemde birçok kişiye bulaştırabilirsiniz. Herkes kendisini virüs taşıyıcısı olduğunu düşünerek davranıyor olmalı. Bu son derece önemli. Eğer testi yaptırdığınızda negatifse bu olmayacağı anlamına gelmez. O nedenle biz 14 günlük zaman dilimini önemsiyoruz. Testin kimlere yapılacağı Bilim Kurulu algoritmayı sürekli değiştirerek bugünlere geldi. Dün İstanbul'da bir hastanemizde kuyruklar oluştu. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değil, testi hekim uygun görürse yaptırabilir olmalıyız. Birinde pozitif çıktıysa kiminle temas ettiyse o kişileri taramak istiyoruz. Ancak o şekilde yayılımı önleyebiliriz. O taramayı da yine semptomu varsa test yapılır, yoksa bu süreçte en az 7 gün, 14 gün bunun ortaya çıkabileceğini düşünerek o kişilerin kendilerini izole etmelerini önemsiyoruz.

"Hiçbir test ücret karşılığı yapılsın istemiyoruz. Bizim izin verdiğimiz merkezlerde de üniversiteler de dahil olmak üzere her kim PCR cihazı bulunduruyor ve çalıştırmak istiyorsa kiti bizden olmak üzere ve ücret almamak üzere gayret ve çaba içindeyiz. İzni vakıf üniversitelerine de verdik. Pozitif çıkan vakanın bulaştırdığı kişileri taramak istiyoruz. Eğer tarayıp izole edemezseniz bu salgınla mücadele edemezsiniz. Bu noktada yasal mevzuat da katı. Bildirilmesi gereken bi hastalıksa bildirmek zorundalar. Biz testi yapabilen merkezlere yetki vermiş oluyoruz. Bu dönemi istismar etmek isteyen bir takım laboratuvarlar olursa lütfen bize bildirin, gereği yapılır. Sadece İstanbul'da bildiğim bir laboratuvarla ilgili asla vatandaştan ücret almamak, isteniyorsa bu kitin tarafımızdan verileceği, pozitif çıkan vakanın da bize bildirilmesi şartıyla ısrarla söyledim. Yapan olursa da lütfen haberimiz olsun.

"Ne kadar kural tanımazsak mücadelesini sürdürmemiz zorlaşır"

"Bu dönemde bir takım algıları oluşturmak isteyenler az da olsa olduğunu görüyoruz, bayılan, düşen 4-5 tane vaka dün servis edildi. Kimisi geçen aydan olan, kimisi alkol olan. Bu hastalığı şöyle biliyoruz, mevsimsel grip gibi başlayın, sonrasında solunum sıkıntısı ve youn bakım şartlarına ihtiyaç gören bir süreç içinde ilerler. Düşmeyle, anında ölümle sonuçlanan bir seyirle gitmiyor. Bu tip şeylere asla inanmayın. Bu anlamda bu algıyı oluşturmak isteyenlerle ilgili de ilgili birimler devrede oldular.

"Yaş dağılımı aslında genel, genç, orta yaş ve yaşlıda yaygın şekilde görülüyor. Altta kronik hastalığı olan kişilerde daha ağır seyrediyor. Çin'den yardım, geçen bahsetmiştim, özellikle Bilim Kurulu ile bilim insanlarının tecrübelerini paylaşmasını konuştuk, önümüzdeki günlerde planlamış oacağız. Çin iyi niyetle her açıdan destek olmadığını özellikle belirtti.

"Ne kadar süreceği tamamen, dikkat ederseniz herkesin fert fert kendisini virüs taşıyıcısı gibi görerek sosyal izolasyona evde hatta odasında izole olmasının altını çizdim. Bunu yaparsak süreç o kadar kısa sürer, ne kadar kural tanımazsak mücadelesini sürdürmemiz zorlaşabilir.

"Ben Medipol ile ilişkimi kestim"

"Ben Medipol ile ilişkimi kestim. Gerçekten oradaki arkadaşlara sorun 1-1,5 yılda beni kaç defa görmüşler ve bu süreçte böyle bir durum asla söz konusu değil. Ama bu algıları sürekli oluşturmak isteyenler var, lütfen bunlara inanmayalım.

"Ben en başta bütün şehirleri saymak istiyordum, o iller de o anlamda örnek seçilen iller seçilmiş oldu, bütün illerde dağılımı önümüzdeki günlerde paylaşmış oluruz.

"Sağlık çalışanlarının maskesiz kalmaması için her türlü kavgaya hazırız"

"Maske konusu biliyorsunuz ülkemiz üretim noktasında, maalesef bunu istismar eden çok sayıda üreticimiz ve satıcımız oldu. Özellikle yurt dışına ihtiyacı ön planda tutan, içeride de fiyatları yükselten, daha önce 14 kuruşa aldığınız bir maskeyi bakanlık olarak 3-3,5 liraya alamadığımız dönemleri gördük. Özellikle bu anlamda operasyonlar yapıldı, depolarındaki mallara el konuldu. Bu süreçte de ihracın bakanlık izni olmadan olmayacağı, üretimin de sadece bakanlığa yapılmak üzere de çok sıkı tedbirler aldık. Halen farklı bir takım yaklaşımlar içinde olunursa bunun devamı el koymaktır, çok net. Hem okullarda, hem bir takım iş adamlarımız dahil olmak üzere üretimler yapılıyor. Hem kamu hastaneleri, hem üniversite hastanelerimiz, birçok üniversite hastanesine ekipmanlar dahil olmak üzere; bugün özel sektör bu notada zorlandıklarını ifade ettiler, yine biz aracılı ederek hangi fiyattan alıyorsak o rakamla hiçbir şey ilave etmeden özel sektöre vermeyi de başlatmış olduk. Önümüzdeki günlerde bu anlamda istismar edenlere fırsat vermeyeceğimizi, özellikle hekim ve sağlık çalışanlarımızı malzemesiz bırakmama noktasında kararlı olacağımıza emin olun. N-95 herkes kullanmamalı. Daha çok yoğun bakımda, hastayla yakın temasta, özellikle numune alındığı dönemde kullanılması gerektiğini biliyoruz. Siz hastaysanız temas ettiğiniz kişiyi koruyan bir madde de değil. Cerrahi maskenin çok önemli olduğunu, kullanmak zorunda kalan hekim arkadaşlarımıza da eksik bırakmamak gibi bir çaba içerisinde olduğumuzu, önümüzdeki günlerde bu anlamda daha yoğun malzemenin olacağını ve eksiklik oluşturmayacağımızı ısrarla ifade etmek istiyorum. Üreticilerimiz ve satıcılarımız şu dönemde farklı bir yaklaşım içine giriyor olmamalılar, bunun için de her türlü kavgaya hazır olacağımızı da bilmiş olun.

"Herkes kendisini izole ederse hastalığın pik seviyesine daha erken ulaşırız"

"Hastalığın pik seviyeye ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili bir şey söylemek şu an için zor. Herkes kendisini izole ederse bu pik seviyesini daha erken yakalamış oluruz.

"Pandemi hastanesi olanlar belli ve hamilelerin de diğer hastalardan ayrı bir ortamda takip edilmesi gerektiğinden bir endişe yok.

"Kamuda minimal sistemin devamını sağlayabilecek kişiyle evden de takip etmek üzere bir yaklaşım devreye girdi, özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz.

"ÇAPA, Cerrahpaşa ve Ege Üniversitesi'nde maske eksikliği konusunda benzer yaklaşımlar olmuştu, ilgili üniversiteler bunu yalanlamıştı. 2-3 gün önce de bu üniversitelerimize 50'şer bin maske, tulum gibi birer kamyon malzeme verildi."

Editörün notu: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarına şuradan ulaşabilirsiniz.