Fatih Altaylı: Giderek düşen bir gelirle, milyonlarca Suriyeliyi, Afgan'ı, Pakistanlıyı beslemeye çalışan devlet, elbette sizin payınızı da onlara verecek!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemize hicret eden ama Suriye, Afganistan, Irak, İran fark etmiyor. Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız" açıklamasını köşesine taşıdı.

Altaylı, yazısında "Yine siz hastane kapılarında randevu beklerken, sadece Suriyeliler değil, Afganlar, Pakiler gelip sizin önünüze geçerek doktora ulaşacaklar. Siz giderek artan oranda ilaç katılım payı öderken, onlar tüm ilaçlarını hiçbir katkı payı vermeden alacaklar. Siz vergilerle cebelleşirken, onlar sanki Monaco’da yaşarmış gibi vergisiz hayatın tadına varacaklar. Size yasalarla yasaklanmış her şey onlara serbest olacak. Giderek düşen bir gelirle, milyonlarca Suriyeliyi, Afgan'ı, Pakistanlıyı beslemeye çalışan devlet elbette sizin payınızı da onlara verecek" ifadelerini kullandı.

"Ama çok da karamsar olmayın. Meselenin iyi tarafları da var" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Mesela, eşiniz, kızınız sokağa çıktığında aklınız onlarda kalmayacak. Nereye gittiklerini, ne giydiklerini Tiktok’a girip anında takip edebileceksiniz. Ne de olsa bir Pakistanlının kamerasına mutlaka bir yerde takılacaklar.

Anlayacağınız, yerli ve milli Suriyelilerimiz, Pakistanlılarımız, Afganlarımız hayırlı uğurlu olsun. Ne mutlu onlara."

TIKLAYIN - Erdoğan: Suriye'den, savaştan çıkıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız