Erdoğan: Suriye'den, savaştan çıkıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelerilerin geri dönüşü tartışmasına ilişkin olarak, "Suriye'den, savaştan çıkıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı. Erdoğan, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" demişti.

Erdoğan, MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

“Atalarımız marifet iltifata tabiidir. İltifatsız emek zayidir diyor. Hangi alanda olursa olsun başarının kendisi kadar o başarının arkasında isimlerin emeklerinin de takdir edilmesi gerekir.

"Kimi muhalefet aktörleriyle, mandacı ekonomistlerin iş dünyamıza sabah- akşam karamsarlık aşıladığı dönemde bu yaklaşım çok daha önemli"

Hakkı verilen her başarının hayatta daha büyük başarıların, yatırımların önünü açtığını yakın olarak biliyoruz. Kimi muhalefet aktörleriyle, mandacı ekonomistlerin iş dünyamıza sabah- akşam karamsarlık aşıladığı dönemde bu yaklaşım çok daha önemlidir.

Ülkemizin üretimine, ihracatına, sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini bu bakımdan çok daha anlamlı buluyorum. İstisnai örnekler üzerinden kötümser bir tablo çizmeye çalışanlara verilen en güzel cevap az önce ödül alan kardeşlerimizdir.

Şu anda 1 milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşan girişim sayımız 6'ya ulaştı. Türk girişimcilik ekosisteminden ortaya çıkan filiz işletmeler pek çok gelişmiş ülkeye teknoloji ihraç eder hale geldi. Fabrikalarımız çoğu zaman üç vardiya çalışarak siparişlerini yetiştirmeye çabalıyor.

"Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor"

Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor. İstihdamda 30 milyonun üzerine çıktık.

Sanayi üretimimiz ve ihracatımız her ay rekorlar kırarak yükseliyor. 2021 yılını 225 milyar dolar ihracatla kapatıp bu yıl için daha büyük hedefler belirlemiştik. Nisan ayı itibariyle de 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı.

Enerji hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 100’ün üzerine çıktı. Bundan 20 sene önce 365 günde ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye bugün bu rakamı 30-35 günde gerçekleştirebilir seviyeye ulaştı.

Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’yi ve reel ekonomiyi yakından takip eden herkes muhalefetin yalanları ile sokak tiyatrolarının ötesindeki bu fotoğrafı çok net görüyor.

Kim ne derse desin, başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyan kendisini sürekli geliştiren iş dünyamızın yolu da bahtı da açıktır. Hiç endişe etmeyin.

Tüm imkânlarımızla ülkemizin potansiyeline inanan büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül veren vizyoner çalışkan millet ve memleket sevdalısı iş adamlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Türkiye’yi kritik teknolojilerin pazarı yerine üreticisi haline getirme idealimizi sizlerin de desteğiyle adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz.

Başlatmış olduğumuz teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımızı yeni alanlara teşmil ederek bütün bu alanlarda başarıya kilitlenmiş vaziyetteyiz. AR-GE'sini ve üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz diğer değişle yerlileştireceğimiz 919 yüksek teknolojili ürün belirledik. Hamle programının mobilite çağrısı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. Bu projeler için 3.5 milyar lira sabit yatırım ile 161 milyon lira AR-GE harcaması yapılacak.

MÜSİAD, iş adamı örgütlerimiz içinde şüphesiz özgün bir konuma sahiptir; her kritik dönemde daima milletin ve milli iradenin yanında saf tutmuştur.

Briket evde bu rakamı daha da yükseltebilirseniz bizleri çok daha mutlu edersiniz; hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmek.

"Muhacirlik nedir, ensar nedir bunu anlamayanlarla bizim işimiz yok"

Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye, Afganistan, Irak, İran fark etmiyor. Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız.

Muhacirlik nedir, ensar nedir bunu anlamayanlarla bizim işimiz yok. Biz sevgili peygamberimizin muhacirliğini de ensar olduğunu da biliriz.

"Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız"

Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal; siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız bunu da bilesin.

"Kapımız açık, onlara ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz"

Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Kapımız açık, onlara ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline, kucağına atmayacağız.

Onun için de bu süreç içerisinde yardımseverliğimizi her zaman nasıl yapıyorsak yapmaya devam edeceğiz. Zekâttan bu millet anlar, ama onlar anlamaz, biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz.Çekilen çilelerin, yapılan fedakârlıkların, hukuk ve demokrasi zemininde yürütülen mücadelenin boşa gitmediğini görüyoruz. Milletin değerlerinin yok sayıldığı bir dönemde milletin bağrından çıkan MÜSİAD her yıl biraz daha güçlenerek yoluna devam ediyor.

Salgının özellikle ekonomide arz-talep dengesini alt üst ettiğini, tedarik zincirlerinde kırılmalara yol açtığını, emtia ve enerji fiyatlarında çok ciddi artışlara sebep olduğunu görüyoruz.

“Aşırı yüksek enflasyon, bugün Avrupa ve ABD olmak üzere herkesin ortak sorunu haline gelmiştir”

2022 Mart ayı itibariyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları yaklaşık yüzde 600 oranında arttı yani 6 katına çıktı. Benzer fiyat yükselişlerini gıdadan petrole kadar hemen her alanda görmek mümkündür. Aşırı yüksek enflasyon, bugün Avrupa ve ABD olmak üzere herkesin ortak sorunu haline gelmiştir. Birçok ülkede üretim yavaşlamakta, istihdam düşmektedir.

“Biz bir de kur baskısı, fiyatlandırma alışkanlığıyla mücadele ediyoruz”

Elbette tüm bu olumsuz gelişmelerden Türk ekonomisi de ister istemez etkileniyor, üstelik biz bir de kur baskısı, fiyatlandırma alışkanlığıyla mücadele ediyoruz. Artan enerji ve hammadde maliyetlerinin sanayicilerimiz üzerinde ciddi baskı oluşturduğunun farkındayız.

"Piyasa fiyatlarında oluşan şişmenin de temel bahanesi petrol fiyatlarındaki aşırı dalgalanma"

Piyasa fiyatlarında oluşan şişmenin de temel bahanesi petrol fiyatlarındaki aşırı dalgalanmadır. Enerji fakiri olan bir ülke Türkiye. Buna rağmen kullanıcılara yansıyan fiyat bakımından Avrupa dahil en düşük enerji maliyeti Türkiye’dedir.

Hükümet olarak vatandaşımızın ve işletmelerimizin kesintisiz enerjiye en uygun erişimi için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Muhalefetin sabotajlarına rağmen nükleer güç santrallerimizi devreye almak için gece, gündüz demeden çalışıyoruz.

“Akkuyu'yu 2023 sonuna kadar inşallah bitireceğiz”

Akkuyu'yu 2023 sonuna kadar inşallah bitireceğiz. 18 Mart Çanakkale Köprümüzü bitirdik ve milletimizin emrine sunduk. Bütün bunlarla beraber birer hafta aralıklarla Tokat Havalimanı'nın açılışını da yaptık. O da sadece Tokatlıların değil tüm insanlığın emrine amade.

“Rize-Artvin Havalimanı’nın cumartesi açılışını yapıyoruz”

Dünyada 5 tane deniz üzerinde havalimanı var, bunun iki tanesi bizde. Birisi Giresun-Ordu Havalimanı, şimdi ikincisi de Rize-Artvin Havalimanı olarak cumartesi açılışını yapıyoruz. Bu modern bir toplumun sağladığı imkanın daniskasıdır.

“Göreve geldiğimizde Türkiye'de 26 tane havalimanı vardı”

Göreve geldiğimizde Türkiye'de 26 tane havalimanı vardı şimdi 57 tane havalimanı var. Üniversitemizin olmadığı il yok, 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz var. 19 tane şehir hastanemiz var ve şehir hastanemizin yapımı da devam ediyor. Bunlar olmamış olsaydı Koronavirüs belasını rahat rahat atlatabilir miydik?

“Devlet olarak elimizi taşın altına koyduğumuzu göstermiş olduk”

Yeni sahalarda sismik arama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 4 sondaj gemimiz var, göreve geldiğimizde bizim böyle gemilerimiz yoktu. Gelir ve damga vergilerini kaldırdık. Devlet olarak elimizi taşın altına koyduğumuzu göstermiş olduk.

“85 milyonun her bir ferdinin fiyat artışlarından asgari düzeyde etkilenmeleri için çalışıyoruz”

85 milyonun her bir ferdinin fiyat artışlarından asgari düzeyde etkilenmeleri için sağlıyoruz. Bu süreçte temel önceliğimiz çevremizdeki ateşi sınırlarımız dışında tutmaktır.

Vatandaşımızın özellikle belini büken fahiş fiyat artışlarının bir kısmının ekonomik gerçeklerle bağlantısının bulunmadığını da elbette biliyoruz. Kazanmak yerine milletimizin aşına kan doğrama peşinde olan fırsatçıların olduğunu görüyoruz.

Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Kabine Toplantımız var, bu toplantıda bu meseleleri tekrar tartışacak ve alınması gereken ilave önlemler varsa süratle hayata geçireceğiz. Ülkemiz, milletimiz, ekonomimiz adına verdiğimiz kutlu mücadelede MÜSİAD'ın da yer alacağına inanıyorum."