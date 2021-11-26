Fatih Altaylı: Dışarıda genel af mı çıkardı iktidarımız, BAE'nin işlediğini iddia ettiğimiz tüm suçlarını paraya mı çevirdi!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Dışarıda genel af mı çıkardı iktidarımız, BAE'nin işlediğini iddia ettiğimiz tüm suçlarını paraya mı çevirdi!" diye sordu.

Altaylı, bugünkü yazısında" Düne kadar bas bas bağırıp, Birleşik Arap Emirlikleri'ni darbenin destekçisi olmakla, Türkiye’yi karıştırmakla, dış güçlerin maşası olmakla, Türkiye’yi karıştıran üst akla hizmet etmekle, darbenin sponsoru olmakla suçluyorlardı. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri aynı Emirlik, ne başındaki adam değişti, ne sonundaki adam değişti, ne yönetim anlayışı değişti, ne de biz ettik siz etmeyin diyerek nedamet getirdi ama darbenin destekçisi, dış güçlerin maşası, Türkiye’nin karıştırıcısı bir anda Türkiye’nin dış güçlere karşı verdiği iddia edilen ekonomik kurtuluş savaşının destekçisi haline geldi" dedi.

Altaylı, şöyle devam etti:

"Ne oldu, dışarıda genel af mı çıkardı iktidarımız. Yoksa Birleşik Arap Emirlikleri’nin işlediğini iddia ettiğimiz tüm bu suçlarını paraya mı çevirdi! 10 milyar dolar mıydı bunun cezası!

Bizim taraf affın bedelini açıklamıyor ama Emirlik kaynaklarından Türkiye’ye 10 milyar dolarlık yatırım yapılma sözü verildiğini öğreniyoruz. 10 milyar dolar. Ne karşılığı, neye karşılık belli değil."

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