Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi bin Zayed'i resmi törenle karşıladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye geldi. Ziyaret kapsamında BAE'den Türkiye'ye doğrudan yatırımı artıracak anlaşmalar imzalanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi bin Zayed'i Beştepe Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Erdoğan ve bin Zayed, heyetler arası toplantı öncesi baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan, anlaşmaların imza töreninin sonrasında Veliaht Prens onuruna resmi akşam yemeği verecek.

AA: BAE'den Türkiye'ye doğrudan yatırımlar artacak

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, ziyarette Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan bir dizi anlaşmanın imzalanacağı öğrenildi. Buna göre, ziyaret kapsamında imzalanacak doğrudan yatırımı kapsayan anlaşmalar şöyle:

- Ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar imzalanacak. Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile Türkiye Varlık Fonu arasında stratejik iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imza altına alınacak.

- ADQ ile Türkiye Varlık Fonu ayrıca Türkiye'deki teknoloji firmalarına yatırım yapmak üzere teknoloji odaklı bir girişim fonunun kurulmasına yönelik bir mutabakat muhtırasını da imzalayacak.

- Abu Dabi Liman Şirketi ile imzalanacak bir diğer iş birliği anlaşması da liman ve lojistik yatırımlarına ilişkin olacak.

- Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında da iki ülke borsaları arasında iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imzalanacak.

- ADQ, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de stratejik iş birliği anlaşması imzalayacak. Söz konusu anlaşma, Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsayacak.

Sağlık alanında iş birliği

ADQ'nun Kalyon Holding'le enerji, altyapı ve ulaştırma alanlarında, CCN Group'la da sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalayacağı öğrenildi.

İki ülke arasındaki sorunlar

Arap Baharı’ndan bu yana gergin seyreden, Suriye ve Libya gibi başlıklardaki karşı görüşler nedeniyle kopma noktasına gelen BAE- Türkiye ilişkilerinde son haftalarda atılan adımlar tekrar ısınmaya başlamıştı.

İkili ilişkiler, BAE'nin Mısır'daki askeri darbeye destek vermesi sonrası durma noktasına gelmişti. BAE ve Türkiye arasında bölgesel gelişmelerle ilgili nüfuz mücadelesi, Libya iç savaşı sırasında da ortaya çıkmıştı. BAE, Mısır'la birlikte Libya'da General Halife Hafter yanlılarını desteklerken Türkiye de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat hükümetine arka çıktı.

Bölgesel gelişmeler nedeniyle iki ülke arasında yaşanan sorunlara, geçen yaz organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in BAE'de ikamet etmeye başlaması da eklendi. Peker, BAE'nin talebiyle YouTube'da yayınladığı videolara son vermişti.

Ağustos ayında ilk temas kurulmuştu

İki ülke arasında gerginliği azaltmaya yönelik ilk adımlar geçen yaz atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'yı Ankara'da kabul etmiş ve BAE ile Türkiye'nin bağlarını geliştirmek anlamında ilerleme kaydettiğini, bunun neticesinde de Türkiye'ye yatırım yapılabileceğini söylemişti. Bu görüşmeden iki hafta sonra da Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Ekonomisi zor bir dönemden geçen Türkiye, BAE ile enerji üretimi gibi alanlarda yatırım konusunda görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı. BAE de Türkiye ile daha derin ticari ve ekonomik bağlar kurmak istediğini duyurmuştu.