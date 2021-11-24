Reuters: TCMB, BAE yetkilileriyle iki ülke arasında olası bir swap anlaşması için ön görüşme yapıyor

Reuters'a konuşan kaynaklar, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün Türkiye'yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle iki ülke arasında olası bir swap anlaşmasına yönelik ön görüşme yürüttüğünü aktardı.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Kavcıoğlu'nun bugün Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirdiği görüşmelerini doğruladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye geldi. Ziyaret kapsamında BAE'den Türkiye'ye doğrudan yatırımı artıracak anlaşmalar imzalanacağı belirtildi.

Arap Baharı’ndan bu yana gergin seyreden, Suriye ve Libya gibi başlıklardaki karşı görüşler nedeniyle kopma noktasına gelen BAE- Türkiye ilişkilerinde son haftalarda atılan adımlar tekrar ısınmaya başlamıştı.

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