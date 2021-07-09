Fatih Altaylı'dan uçak tartışması yorumu: Erdoğan da Kılıçdaroğlu da tam olarak haklı değil

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan uçak tartışmasına yer verdi.

Erdoğan'ın da Kılıçdaroğlu'nun da tam olarak haklı olmadığını savunan Altaylı, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu haklıdır. Bir devletin tüm bakanları ve hatta neredeyse tüm üst düzey yöneticileri neredeyse helaya bile kiralık veya devlete ait özel uçakla gitmezler. Bu gereksiz bir şatafat, manasız bir lüks, arsızca bir harcamadır. Hele hele o ülke ekonomik olarak çok da parlak bir durumda değilse. Her şeyin bir oluru, bir makulü vardır. Ama bunun çözümü devletin elindeki tüm özel uçak filosunu satmak değildir. Doğru düzgün bir yönetmelik ile kimin hangi şartlarda devlete ait özel uçağı kullanabileceğini belirlersiniz ve bunun dışındaki kullanımları engellersiniz. 'Bakan bey özel uçak emretti'nin önüne geçersiniz.

Elbette ki, büyük devletlerin devlet başkanları hem güvenlik hem de zaman kaybı açısından özel uçaklar kullanırlar. Ama hiçbir yerde de Türkiye’deki kadar ölçüsüz bir durum görülmemiştir.

Mesela Almanya’da Başbakanlık ve bakanların resmi seyahatleri için kullandığı bir Airbus A 340 vardı. Uçak sık sık arıza yaptığı ve Merkel bu nedenle G20 Zirvesi dahil bazı toplantılara geç kaldığı için 2019’da iki yeni Airbus siparişi verildi. Bunlardan biri Airbus A 350. İngiltere Başbakanı’nın da kullandığı bir Airbus A 330 ve bir Airbus A 319 var ama bu uçak Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin envanterinde ve Kraliçe ile Başbakan ortaklaşa kullanıyorlar. Fransa cumhurbaşkanlarının da bir Airbus A 330’u ve Fransız devlet filosunun 2 Falcon 7X ve 2 Falcon 900’ü var. Çin Devlet Başkanı’nın bir Boeing 747’si var. ABD Başkanı’nın 2 Boeing 747’si var.

Türkiye’de ise Cumhurbaşkanlığına tahsis edilmiş bir Boeing 747, bir Airbus A 340, bir Airbus A 330, bir Airbus A 319 ve bildiğimiz kadarı ile 3 adet de Gulfstream uçak var.

Bu da ekonomisi Türkiye boyutlarında bir ülke için oldukça büyük ve lüks bir filo anlamına geliyor. Yani milli gelirine oranla en büyük filonun Türkiye’ye ati olduğunu söylemek mümkün. Elbette Türkiye’nin başbakanlarının ya da cumhurbaşkanlarının devlet görevlerinde kullandığı bir özel uçakları olacak. Ama bunun da bir makul tarafı, bir izanı olacak. Ne tüm uçaklar satılacak ne de her şeyin en büyüğünden birer tane alınacak."

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