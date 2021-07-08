Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a uçak yanıtı: Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun,  görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Neymiş gelince uçakları satacakmış, senden öncekiler de bunu söylüyordu. Uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun?" sözlerine, "Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun, görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım!" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, "Hemen seçim" dedi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan “Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz” demişsin. Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan?" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, uçakta çekilen bir fotoğrafını da paylaşımına ekleyerek, Erdoğan'ın "Dünyaya dolaşacaksın neyle tarifeli uçaklarla mı? Yarış edeceksin ne ile tarifeli uçaklarla mı? Yok, trene binersin, otobüslerle beraber seyahat edersin. Ondan sonra da ben muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağım dersin, Atatürkçüsün ya." açıklamasına ilişkin olarak ise şunları kaydetti: