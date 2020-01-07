Fatih Altaylı’dan Şeyma Subaşı’na: Sizden ricam eğlenmeye devam edin; size yeni yılda da bol partili ve inşallah özel uçaklı günler dilerim

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Şeyma Subaşı’nın kendisine verdiği yanıtını okuduğunu belirterek, “Sizden ricam eğlenmeye devam edin. Bunu da izlemek isteyenlerle paylaşın. Hiç karışmam, haddim değil. Elbette duyarlı olmak zorunda değilsiniz. Ama duyarsız olmak zorunda da değilsiniz. Bu vesile ile size yeni yılda da bol partili, bol eğlenceli ve inşallah özel uçaklı günler dilerim” ifadesini kullandı.

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Altaylı, “Yaşam biçiminiz, tercihleriniz tamamen sizi ilgilendirir. Sizden toplumsal bir duyarlılık göstermenizi de isteme hakkına hiçbirimiz sahip değiliz. Hatta samimiyetsiz bir duyarlılıktansa, samimi bir duyarsızlığı tercih ederim. Ki o bile beni ilgilendirmez. Benim size kızdığım mesele, sizden birkaç yaş küçük genç kızların okulda yemek yiyecek para bulamadığı bir dönemde ‘İbiza’ya direk uçak koyun. 9 saat aktarma beklemek zor geliyor’ demenizdi. Elbette duyarlı olmak zorunda değilsiniz” görüşünü savundu.

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Altaylı’nın yazısı şöyle:

“Şeyma Hanım, 'Şahsıma' verdiğiniz yanıtı okudum.

Çok teşekkür ederim.

Yüzde yüz haklısınız.

Emin olunuz ki, sizden hiçbir beklentim yok.

Ne sizden ne başkasından.

Size yöneltmiş olduğum biraz da abartılı ifade edilmiş eleştirinin ne yaşam tarzınızla, ne yaptıklarınızla bir alakası var.

Lütfen yanlış anlamayın.

Dilediğiniz gibi yaşayabilirsiniz.

Hatta beni düzenli okuyor olsaydınız, dilediği gibi yaşamak isteyen kadınların meydan okuyan tavrına saygı duyduğumu bilirdiniz.

Daha önce Didem Soydan ve Eliz Sakuçoğlu gibi medyatik kadınların yaşam tarzlarına yönelik müdahil tavırlara tepki gösterdiğimi, onların sahtekar 'muhafazakarlara' karşı dik duran tavırlarını alkışladığımı da bilirdiniz.

Tabii ki, bilmek ya da okumak zorunda değilsiniz.

Yaşam biçiminiz, tercihleriniz tamamen sizi ilgilendirir.

Sizden toplumsal bir duyarlılık göstermenizi de isteme hakkına hiçbirimiz sahip değiliz. Hatta samimiyetsiz bir duyarlılıktansa, samimi bir duyarsızlığı tercih ederim.

Ki o bile beni ilgilendirmez.

Benim size kızdığım mesele, sizden birkaç yaş küçük genç kızların okulda yemek yiyecek para bulamadığı bir dönemde 'Ibiza’ya direk uçak koyun. 9 saat aktarma beklemek zor geliyor' demenizdi.

Elbette duyarlı olmak zorunda değilsiniz.

Ama bu denli duyarsızlığı da insanların gözüne sokmanız gerekmiyor.

'Benim takipçilerim böyle istiyor size ne' derseniz onda da haklısınız ama yine de bu eleştirimi, sizin hayat anlayışınıza veya tarzınıza eleştiri ya da müdahale olarak algıladıysanız emin olun ki, değildi.

Sizden ricam eğlenmeye devam edin.

Bunu da izlemek isteyenlerle paylaşın.

Hiç karışmam, haddim değil.

Elbette duyarlı olmak zorunda değilsiniz.

Ama duyarsız olmak zorunda da değilsiniz.

Bu vesile ile size yeni yılda da bol partili, bol eğlenceli ve inşallah özel uçaklı günler dilerim”

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Ne olmuştu?

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde THY’ye seslenerek “9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz birçok insan bunu bekliyor” ifadelerini kullanmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı ise Şeyma Subaşı’nın talebini köşesine taşıyarak, "Şeyma Subaşı, THY’den talepte bulunmuş 'İbiza’ya gitmek aktarmalarla 9 saati buluyor, perişan oluyoruz. Lütfen buraya direk uçuş koyun.' THY bu talebi kabul eder mi bilmiyorum. Ancak tam bir “Köy yanar, k… taranır” durumu.Memleket nelerle boğuşuyor, bu kızcağız ne istiyor! E o da haklı tabii…Alışmıştı özel uçaklara. Şimdi aktarma…Zor hayat" diye yazmıştı.

Subaşı dün Altaylı’ya verdiği yanıtta, “Beni öyle konumlara koydunuz ki politikadan, anlamadığım işlerden bahsetmemi, ülkeyi kurtarmayı veya ayaklandırmamı istiyorsunuz galiba. Ben Şeyma'yım zaten makyaj saç güzellik diyorum. Ben size bir şey vermedim ki zaten benden istiyorsunuz sonra en çok konuşulan oluyorum” açıklamasını yapmıştı.