Fatih Altaylı'dan Orhan Uğuroğlu'na: Anayasa’yı yok saymak güçlü siyasetçilere mahsus bir haslet, Özal da öncülerinden

"Erdoğan 3. dönem aday olursa, ki partisi olacağını söylüyor, kim engelleyebilir" diyen HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kendisini, Mehmet Tezkan, Deniz Zeyrek ve İsmail Küçükkaya’yı işaret ederek, "Anayasa’yı yok mu sayıyorsunuz" diyen Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'na yanıt verdi. Altaylı, Anayasa'yı yok saymadığını bunun "güçlü siyasetçilere mahsus bir haslet" olduğunu söylerken, öncü olarak da eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı işaret etti.

Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa’yı yok saymak benim gibi sıradan gazetecilere değil, güçlü siyasetçilere mahsus bir haslet. Hatta kimilerine göre Türkiye’yi dönüştüren büyük siyasetçi, kimilerine göre ise 'Benim memurum işini bilir' cümlesindeki yaklaşımı Türkiye’nin siyasi ve bürokratik ahlak erozyonunun kurumsallaştırıcısı, bana göre ise her ikisi birden olan Turgut Özal 'Bir kere delmekle bir şey olmaz' diyerek Anayasa’yı paçavraya çeviren siyasetçi neslinin öncülerindendir.

Yani anlayacağınız Orhan Bey, ben Anayasa’yı delmeye kalkarsam yargılanırım, muhtemelen mahkum olurum, güçlü bir siyasetçi gücünün zirvesinde iken delerse hiçbir şey olmaz.

Fransızların 'Bir kereden bir şey olmaz' diye çevirebileceğimiz meşhur bir lafı vardır. Ama Anayasaları bir kere delmekle çok şey olur. Herkes bir kere delince, sonunda Anayasa 'folloş' olur. Ve benimki bir yargı, bir hüküm, bir dilek, bir öneri değildir. Benimki size ve herkese sorulmuş bir sorudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aday olmak istiyorum' derse, tartışmasız bir lider olarak yönettiği partisi onu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterirse, kim ona 'Hayır olamazsın' diyecektir? Benim merak ettiğim budur. Hatta bunun ötesinde de merak ettiğim, yanıtını veremediğim sorular var ama… Durduk yerde aranmayayım."

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