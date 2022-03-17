Fatih Altaylı: Erdoğan istediği müddetçe aday olacaktır, YSK’nın da bu adaylığı reddetmesi asla ve kat'a mümkün değildir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olup olamayacağına yönelik tartışmaların boşa enerji harcaması olduğunu savudu.

Altaylı, yazısında bazı Anayasa hukukçuların Erdoğan'ın yalnızca erken seçim kararı alınırsa aday olabileceğini, bazılarının ise aksini söylediğini hatırlattı.

Altaylı, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun "Erdoğan aday olamaz" konulu yazısını hatırlattı ve şöyle devam etti:

"Okuyunca güldüm. Gerçekten, Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istediği halde 3. kez Cumhurbaşkanlığı’na aday olamayacağını düşünen, hadi diyelim ki düşünüyor, bu düşüncesine kendi inanan var mı acaba! AK Parti, Erdoğan’ı aday gösterecek ve bu adaylık 'Olamazsın' diye reddedilecek. Böyle bir ihtimal kim görüyor merak ediyorum.

Çünkü sistem basit. Adayları kabul veya ret etme yetkisine sahip tek bir kurum var. Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu, 6 Yargıtay, 5 Danıştay üyesinden oluşan “karma egemen” bir “yüksek yargı” merciidir. Kararları kesindir. Tek yetkilidir.

Peki sizce Yüksek Seçim Kurulu’nun yapacağı bir Anayasa yorumuyla Erdoğan’ın adaylığını 'Hayır olamazsın' diye reddetmesi mümkün mü! Bence böyle bir ihtimal hiç ama hiç yok.

Erdoğan istediği müddetçe aday olacaktır. YSK’nın da bu adaylığı reddetmesi asla ve kat'a mümkün değildir. Bu yüzden de bu boş tartışma ile ülkeyi yormanın, muhalefeti korkak göstermenin hiç alemi yoktur."

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