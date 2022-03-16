Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan'ın 3. kez aday olma şansı bitti

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, AKP ve MHP'nin seçim kanunu teklifini Meclis'e sunmasının ardından; erken seçimin olmaması durumunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağına yönelik tartışmaları yazdı. Uğuroğlu, "Bitti… Erdoğan'ın 3. kez aday olma şansı bitti…" dedi.

MHP’li Feti Yıldız’ın kullandığı "Bu kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimler uygulanmaz. Erken seçim tartışmalarına son verilmiştir" ifadesini hatırlatan Uğuroğlu, "Evet işte bu cümle Erdoğan'ın erken seçim ile 3. kez cumhurbaşkanı adayı olma şansını ortadan kaldırdı" dedi.

Uğuroğlu, "Anlaşılan o ki AKP ve MHP, tüm beklentilerini Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) şu kararı vermesine bağladılar; Erdoğan'ın 3. kez yapacağı başvurunun YSK tarafından kabul edilmesi. Şöyle düşünüyorlar; mühürsüz oyları kabul eden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal eden YSK bu başvuruyu da kabul eder… Hayır. YSK, yüksek hâkimler tarafından oluşur ki Ocak 2023'te görev süresi dolan 5 üyesi de değişecektir ki, 7 asil, 4 yedek üyeden oluşan heyet anayasayı çiğneyemez… 'Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar' derler…" yorumunu yaptı.

Uğuroğlu, "Erdoğan 3. kez sıçrayamayacak çünkü YSK; Türkiye'nin uluslararası itibarını zedeleyecek, hukukun rafa kaldırıldığını ispat edecek, anayasa hükmünü çiğneyecek, meşruiyeti tartışılacak hatta kabul edilmeyecek, attığı her imza, alacağı her karar tartışılacak Erdoğan'ın adaylığına asla onay vermez. Türkiye'nin demokratik laik ülke yapısına YSK üyeleri asla leke düşürmezler." ifadesini kullandı.

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