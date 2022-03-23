Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bu dört özgür gazeteciye soruyorum; Anayasa’yı yok mu sayıyorsunuz?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı’na adaylığı konusunda değerlendirmede bulunan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, gazeteci İsmail Küçükkaya ve HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’ya tepki gösterdi.

Uğuroğlu, “Anayasayı yok mu sayıyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin ve YSK'nın anayasayı çiğnemesine razı mısınız? Yüksek Seçim Kurulu kabul eder" sözünü neden hangi hukuki hükme göre kabulleniyorsunuz? Anayasanın 101. Maddesinin 2. Fıkrasını 6771 sayılı yasanının 18. Maddesinin ‘b’ ve ‘c’ fıkralarını yok sayan hukuk dışı algıya neden destek veriyorsunuz? Kamuoyunu ve YSK'yı neden yanlış yönlendiriyorsunuz?” sorularını yöneltti.

Uğuroğlu, “Sizlere meslek büyüğünüz olarak şunu söyleyeceğim; kanmayın, milleti de kandırmayın; haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe prim vermeyin; yüksek Seçim Kurulunun anayasayı çiğnemesinin mümkün olmadığını savunun” dedi.

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