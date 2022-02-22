Fatih Altaylı’dan Nagehan Alçı’ya: Belki Suriyeli komşuları olursa bu meseleyi farazi ve tuhaf bir konu olarak görmekten vazgeçebilir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, köşe komşusu Nagehan Alçı’nın Suriyeli sığınmacılar üzerinden kendisine verdiği yanıta “farazi ve tuhaf işlerle uğraştığı” yorumuna atıfta bulunarak, “Belki Suriyeli komşuları olursa bu işin de önemini kavrayıp orada da doğru şeyler yazabilir ve bu meseleyi farazi ve tuhaf bir konu olarak görmekten vazgeçebilir” dedi.

Altaylı, "göçmenlerin artık misafir değil, Türkiye’nin bir parçası haline geldiğini" savunan köşe komşusu Nagehan Alçı ve Nevşin Mengü’ye yönelik, “15-20 kişilik bir Suriyeli aileyi Nagehan Alçı’nın oturduğu apartmana, yine böyle kalabalık bir aileyi Nevşin Mengü’nün yanındaki daireye taşıyabilirsiniz. Böyle bir şey yaparsanız eğer, her ikisinin de kirası benden. Söz” demişti. Alçı, köşe komşusunun bu yazısına dün “Sevgili köşe komşum Fatih Altaylı’dan, ülkeye faydalı olmak istiyorsa bizim sitedeki komşuları belirlemek gibi farazi ve tuhaf işlerle uğraşmak yerine bu konuda bana destek vermesini, gençlerin ellerinden alınan eğitim hakkı için ses çıkarıp, meseleye el atmasını bekliyorum” diye yanıt vermişti.

Altaylı bugünkü yazısının “Önemini anlamak için hayatına dokunması mı lazım” başlıklı bölümünde, “Nagehan Alçı’ya hatırlatmak isterim ki, Suriyeli ve Afgan göçmenler meselesi küçümsenecek ve tuhaf bulunacak bir konu değil. Ciddi bir mesele. Nagehan Alçı’nın iyi bir eğitim almaları için uğraştığı iki çocuğunun geleceği açısından aldıkları yüzde 100 Fransız eğitimi kadar önemli” dedi.

“Çünkü iki ufaklık büyüdükleri zaman eğitimsiz Suriyeli göçmenlerle birlikte yaşamak zorunda kalacaklar” diyen Altaylı, şunları kaydetti:

“Benim bu Suriyelileri hanımefendiye komşu yapmak istememin sebebi ise etkili kalemini bu konulara eğilmesini sağlamak. Çünkü Nagehan Hanım bir meselenin ciddiyetini kendi yaşamına dokunursa daha iyi anlıyor. Çocukları sayesinde eğitimin önemini anladı ve çok doğru şeyler yazıyor. Belki Suriyeli komşuları olursa bu işin de önemini kavrayıp orada da doğru şeyler yazabilir ve bu meseleyi farazi ve tuhaf bir konu olarak görmekten vazgeçebilir. Söz ben de ona eğitim konusunda destek vereceğim.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.