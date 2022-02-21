Nagehan Alçı’dan Fatih Altaylı’ya: Ülkeye faydalı olmak istiyorsa tuhaf işlerle uğraşmak yerine hibrit eğitim meselesine el atmasını bekliyorum

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, YÖK Başkanı Erol Özvar’ı üniversitelerde uygulanan hibrit yöntem dolayısıyla eleştirdi. “Durumun vahametinin farkında mısınız?” diye soran Alçı, “Aylardır büyük bir şaşkınlıkla izliyor ve bu yanlıştan ne zaman dönülecek diye bekliyorum. Hibrit eğitim dediğiniz bir kendini kandırmacadan ibaret. Yok böyle bir eğitim modeli. Bunun Türkçesi yarım yamalak, tek bacaklı eğitim” ifadelerini kullandı.

Alçı geçen günlerde Suriyeli sığınmacılar üzerinden kendisini eleştiren köşe komşusu Fatih Altaylı’ya, “Sevgili köşe komşum Fatih Altaylı’dan, ülkeye faydalı olmak istiyorsa bizim sitedeki komşuları belirlemek gibi farazi ve tuhaf işlerle uğraşmak yerine bu konuda bana destek vermesini, gençlerin ellerinden alınan eğitim hakkı için ses çıkarıp, meseleye el atmasını bekliyorum” diye seslendi.

“Bu ülkenin üniversiteleri hala pandemi gerekçesi ile yüzde 40 uzaktan eğitime devam ediyor. ‘Yüzde 40’a kadar uzaktan eğitim verilebilir’ dense de özellikle vakıf üniversitelerinde bu uygulama maliyeti ciddi anlamda düşürdüğü için üst sınır olan yüzde 40 uygulanıyor. Gördüğüm kadarıyla mümkün olsa yüzde 100 bile uzaktan eğitim yapacak üniversiteler var” diyen Alçı, şu eleştirileri getirdi:

“Kimi hangi pandemiden koruyoruz Allah aşkına? Bu uygulama adil mi? Mantıklı mı? Ülkede her yer ama her yer açıkken, üniversiteli gençler kafelerde, barlarda omuz omuza oturabiliyorken, metrolara otobüslere hınca hınç biniliyorken aynı gençlerin kampüste risk altında olduğunu söylemek saçmalığın dik alası değil mi?

Üstelik üniversite öğrencilerinin büyük bir kısmı aşılı. Yüz yüze eğitimde kararlı olunsa aşı ya da PCR şartı ile kolaylıkla derslere devam edilebilir. Hem aşı olabilen hem de yaş itibarı ile risk grubuna girmeyen gençleri kampüslerden uzak tutmanın mantığı nerede Sayın YÖK Başkanı Erol Özvar? Sizin içiniz sızlamıyor mu? Kendi döneminizde kampüs görmeden üniversite bitirecek çocukların olması vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?”

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