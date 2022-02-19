Fatih Altaylı: 15-20 kişilik bir Suriyeli aileyi Nagehan Alçı’nın apartmanına, Nevşin Mengü’nün yanındaki daireye taşıyabilirsiniz

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Suriyelilerin, bulundukları bölgede nüfusun yüzde 25’ini geçmemesi için çalışılacak olan uygulamaya yönelik olarak, "Bazı bölgelerde seyrekleştirme gerekir. Fatih’in bazı semtlerinde, Beylikdüzü’nde, Esenyurt’ta mesela" dedi.

Altaylı, 'kalabalık bir Suriyeli ailenin' sığınmacılarla ilgili görüşleriyle sıkça gündeme gelen, "göçmenlerin artık misafir değil, Türkiye’nin bir parçası haline geldiğini" savunan köşe komşusu Nagehan Alçı ve gazeteci Nevşin Mengü'nün yakınına taşınabileceğini söyledi.

Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Buralarda yaşayan Suriyeli aileleri başka yerlere dağıtmak, İstanbul’da da bir gettolaşmayı engellemek şart. Nereye taşınabilirler bilmiyorum.

Ama mesela şöyle 15-20 kişilik bir Suriyeli aileyi Nagehan Alçı’nın oturduğu apartmana, yine böyle kalabalık bir aileyi Nevşin Mengü’nün yanındaki daireye taşıyabilirsiniz. Böyle bir şey yaparsanız eğer, her ikisinin de kirası benden. Söz."