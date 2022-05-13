Fatih Altaylı’dan MHP’li Ahmet Çakar’a: Kızı hatta torunu yaşındaki bir kadın sanatçının göğüslerine takmış kafayı!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, oyuncu Melis Sezen'i kıyafeti üzerinden hedef alan eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'a tepki gösterdi. “Yaşını başını almış, kazık kadar adam. Kızı hatta torunu yaşındaki bir kadın sanatçının göğüslerine takmış kafayı. Belli ki, bu yönde bir takıntısı var” diyen Hakan, “Rahatsız ediyorsa izlemezsin diyeceğim ama rahatsız olmadığın belli. Bundan rahatsız olsan Adnan Oktar'ın bol dekolteli oturak alemlerinde ne işin vardı!” diye yazdı.

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar, Melis Sezen'in aylar önce giydiği kıyafet hakkında, "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" ifadelerini kullanmıştı.

Altaylı bugünkü yazısında, “Ben adamlara kızmıyorum. Ben onların eşlerine, çocuklarına kızıyorum artık” dedi. “Bir genç sanatçının aylar haftalar önce giydiği bir kıyafetin dekoltesi belli ki, aklına nakşedilmiş. Çıkmış televizyon programında kadını ve giyimini suçluyor. Dediğim gibi ben bu adamlara kızmıyorum. Ben bunların ailelerine kızıyorum. Bu adam eve gittiğinde karısı, kızı hadi onlar yapamıyorsa anası, bacısı "Ulan torunun yaşındaki kızın göğüslerine göz dikip televizyon programlarında onun bunun memesinden bahsetmeye utanmıyor musun" diye buna bir ayar vermezler mi ya!” diyen Altaylı, “Sana ne kardeşim kimin ne giydiğinden. Biz seninkine karışıyor muyuz!” diye sitem etti.

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