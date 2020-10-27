Fatih Altaylı'dan "boykot" değerlendirmesi: İktidara yakın müteahhitlerin eşleri Hermes'leri, Chanel'leri, Dior'ları dolabın dibine kaldırsınlar

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sakın Fransız malları almayın" çağrısıyla başlayan boykot ilişkin yazısında, "İktidara yakın müteahhitlerin eşleri Hermes’leri, Chanel’leri, Dior’ları bir süreliğine dolabın dibine kaldırsınlar." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Türk mallarını boykot etmeyeceğini belirten Altaylı, "Onlar Türk mallarını boykot etmeyecekmiş. İnşallah Almanya ile ilişkiler daha da bozulmaz. Çünkü onca makam arabasını değiştirmemiz pek mümkün olmadığı gibi Almanların yerini alabilecek bir makam otomobili de pek görünmüyor. Hele hele es kaza Biden seçilirse Cadillac bile söz konusu olmayabilir." diye yazdı.

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