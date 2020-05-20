Fatih Altaylı'dan 'bayramları karıştıran' TRT'ye: Bazıları dün yanlış yazılan bir KJ’yi görüyor, ben o yazının altında çöküşü görüyorum!

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, TRT Haber'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın karıştırılarak, ‘Cumhuriyet Bayramı’ yazılmasına bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Altaylı, Bir devleti içten içe çürütmek istiyorsanız bu liyakat denen kelimeyi o ülkenin sözlüğünden çıkarın.

Bakın sonunda neler oluyor! Bazıları dün yanlış yazılan bir KJ’yi görüyor. Ben o yazının altında çöküşü görüyorum!" yorumunu yaptı.

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Altaylı, "Dün TRT’de televizyonculuk diliyle bir KJ rezaleti... KJ dedikleri grafik ve ekranda izleyicinin gördüğü yazılar.TRT, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı haber yaparken, 19 Mayıs cumhuriyet bayramı diye yazmış ekrana.Bir programda olsa yine iyi, iki ayrı programda aynı hata.

Sonrasında özürler, sorumluların ortaya çıkarılması sözlerini içeren açıklamalar falan. Diyelim ki, gerçekten hata. Türkiye’nin bu köklü kurumu, geçmişte yayıncılıkta okul olmuş bir yayın kuruluşu, nasıl olur da böylesi vahim bir hatayı, aynı gün içinde iki kez tekrarlar. Yanıtı basit aslında. Yıllardır söylediğimiz bir şey, bir kelime. Lİ-YA-KAT Hatta daha büyük yazayım... Lİ-YA-KAT. Meselenin kilit noktası burası." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Sadece TRT mi? Daha önce yazdım mesela. Anadolu Üniversitesi Rektörü’nün kendi kendine sosyal medyaya koyduğu görüntüleri. İzlerken ağladım diyorum. Yemin ederim ağladım. Ya da kısa süre önce kız öğrencilerinin fotoğraflarından talebelerini dikizleyen Fen Fakültesi Dekanı. Bunlar hep işte o liyakat meselesi. Layık olmayanı bir koltuğa oturttuğun anda ortaya çıkan sonuç bu. Üstelik bunlar göz önüne çıkanları, ortalığa açıkça düşenleri. Ya görmediklerimizi düşünün bir de! Ne bileyim bir yerlerde bizi temsil edenleri! Ya da bir başka yeri düşünün, yasamayı... Bazen yasalar çıkıyor, yasa içinde öyle hatalar yapıldığı görülüyor ki bir süre sonra o yasayı düzeltmek için 3 yasa daha çıkarılıyor. Niye? Aynı yanıt. Liyakat." ifadesini kullandı.

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