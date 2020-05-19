TRT'den 'bayramları karıştıran' personel hakkında soruşturma

TRT, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın karıştırılarak, ‘Cumhuriyet Bayramı’ yazılmasıyla ilgili sorumlu personel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TRT Haber, 19 Mayıs'ta milli bayramları karıştırdı. TRT spikeri konuşurken ekrandaki "19 Mayıs Cumhuriyet bayramı kutlu olsun" yazısı dikkat çekti. TRT'deki skandal hata için sosyal medyada 'TRT bayramları karıştırdı' yorumu yapıldı.

Sorumlu personel hakkında soruşturma başlatıldığını duyuran TRT açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TRT Haber kanalımızda yayınlanan bülten esnasında stüdyo görselinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine Cumhuriyet Bayramı ifadesi yer almıştır.

Hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Özür diler, kamuoyuna saygı ile duyururuz."