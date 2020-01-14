Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a: Demirtaş o gün neyse bugün de o, sen değilsin

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın HDP'nin tutuklu eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin yorumlarını eleştirdi. Hakan'ın Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabının okuma tiyatrosuna katılan kişiler üzerinden CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin terörle bağlantılı göstermeye çalıştığını söyleyen Altaylı, "Demirtaş o gün neyse bugün de o, değişen tek şey senin patronun ve senin görevin" dedi.

Demirtaş'ın Devran kitabının okuma tiyatrosuna HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Başak Demirtaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu gibi isimlerin katılması üzerine eleştirilerde bulunan Hakan'a Altaylı bugünkü köşesinde yanıt verdi.

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Altaylı şunları yazdı:

"CHP terör ile arasına mesafe falan koymuyor” diyor ama bunu “sinsi” bir çakallıkla, moda tabiriyle “sübliminal” bir biçimde hallediyor.

İyi de sayın yazar, sen de aynı Demirtaş’la bağlama çalıp, türkü söylüyordun. Demirtaş o gün neyse bugün de o.

Değişen tek şey senin patronun ve senin görevin."

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