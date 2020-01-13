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Ahmet Hakan: Dilek, Selvi ve Canan hanımların Demirtaş’la dayanışma fotoğrafında gri alanlarda dolaşmayı tercih ettim

13 Ocak 2020 08:31

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Devran’ kitabının sahneye uyarlanmasını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan birlikte izlemesini yorumladı. 

TIKLAYIN | Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte izledi,

 

Hakan bu fotoğrafa ‘beyaz’ ya da ’siyah’ yönünden bakmadığını ‘gri’ alanlarda dolaşmayı tercih ettiğini belirterek, “İnsani boyutu olan her türlü dayanışma, benim açımdan saygıdeğerdir. İnsani boyutun hiçbir zaman ihmal edilmemesi gerektiğine inananlardanım. Bu açıdan bu tür buluşmalara hep hoşgörü çerçevesi içinde yaklaştım. Keskin, katı, bağnaz yorumlardan hep kaçındım” düşüncesini dile getirdi.

Hakan, CHP’nin oy açısından ihtiyaç duyduğu HDP’ye parti olarak çiçek uzatamadığını ve bu görevi Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nun üstlendiği görüşünü savundu.

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