Fatih Altaylı: Benim beklediğim AK Partili bir yetkiliden gelecek "santrali yanmayan işadamları keşke benimki de yansaydı diyecekler" açıklamasıydı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangına çok şaşırdığını belirterek, "Belediye Başkanı günlerdir uyarıyor, santralin olduğu yerden üç gündür alevler yaklaşıyor diye yayın yapılıyordu. Aklıselim bir dönem olsa, eldeki az sayıda uçak buraya yönlendirilir, santrale yaklaşan yangın söndürülür, santral kurtarılırdı. Ama ne uçaklar gelmiş yangını söndürmeye ne helikopterler.

Sadece santral boşaltılmış, hidrojen depolarındaki hidrojen havaya salınmıştı. Yanması bekleniyordu ve bu benim garibime gidiyordu. Yangının termik santrale ulaştığı gece yolda otomobilde Habertürk radyo dinliyordum." diye yazdı.

AKP'li Antalya Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'in "Evi eski olan vatandaşlar, 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" sözlerine işaret eden Altaylı, "Benim beklediğim ise AK Partili bir yetkiliden gelecek “Bu santrali öyle bir yeniden yapacağız ki, santrali yanmayan işadamları keşke benim santralim de yansaydı diyecekler” açıklaması idi.

Santralin sahibi şirketin patronunun kimliği göz önüne alındığında böyle bir açıklama beklemem de doğaldı." ifadelerini kullandı.

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