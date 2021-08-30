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Fatih Altaylı: Aynı kadın, iktidar partisinin genel başkanına terbiyesizlik yapsaydı, iktidar yanlısı gazeteciler her türlü hakareti etseydi, RTÜK soruşturma başlatacak mıydı!

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Nasılsınız, iyi misiniz" sorusuna "Sakın çocuğuma dokunma. Haydi yürü, yürü" yanıtını veren kadına tepki gösterirken, "Sayın Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım" demişti

30 Ağustos 2021 13:20

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, RTÜK'ün gazeteci İsmail Saymaz'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Çocuğuma dokunma, haydi yürü yürü" dediği kadın hakkındaki ifadelerinin ardından program hakkında inceleme başlatıldığını hatırlatarak, duruma tepki gösterdi. 

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyi bir kenara bırakıyorum. Sadece çok basit bir sorum var.

Aynı kadın iktidar partisinin genel başkanına bu tür bir terbiyesizlik, bu tür bir kabalık yapsa idi.

Ve iktidar yanlısı gazeteciler bu kadına bırakın Saymaz'ın sadece bir öneri olan 'Bu çocuğu elinden alınmalı' önerisini, her türlü hakareti etse idi, RTÜK bu iktidar yanlısı gazetecilere de soruşturma başlatacak mıydı!

Bunun yanıtını hepimiz biliyoruz da, acaba birisi beş dakikalığına da olsa delikanlı olup 'Başlatmayacaktı' diyebilir mi!"

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