Kılıçdaroğlu'nun hatrını sorduğu vatandaş: Çocuğuma dokunma, haydi yürü yürü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da esnaf ziyareti yaptığı sırada sokaktan geçerken karşılaştığı bir vatandaşa selam vermek isterken beklenmedik bir tepki ile karşılaştı.

Çorum'da esnaf ziyareti yaptığı sırada, çocuklarıyla bekleyen bir kadının yanına doğru ilerleyerek "Nasılsınız, iyi misiniz" diye soran Kılıçdaroğlu, kadının beklenmedik tepkisi ile karşılaştı.

Kılıçdaroğlu'nun sorusuna "İyiyiz" diyerek yanıt veren kadın hemen ardından CHP liderine "Sakın çocuğuma dokunma" derken Kılıçdaroğlu'nun yanıt vermesini de beklemeden "Haydi yürü, yürü" ifadelerini kullandı.