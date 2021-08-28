İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na "Çocuğuma dokunma, yürü yürü" diyen kadına tepki: Çocuğun bu utanmaz, rezil kadından korunması lazım

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Nasılsınız, iyi misiniz" sorusuna "Sakın çocuğuma dokunma. Haydi yürü, yürü" yanıtını veren kadına tepki gösterirken, "Sayın Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Çorum'da esnaf ziyareti yaptığı sırada sokaktan geçerken karşılaştığı bir vatandaşa selam vermek isterken beklenmedik bir tepki ile karşılaştı.

Kılıçdaroğlu'nun "Nasılsınız" sorusuna "İyiyiz" diyerek yanıt veren kadın hemen ardından CHP liderine "Sakın çocuğuma dokunma" derken Kılıçdaroğlu'nun yanıt vermesini de beklemeden "Haydi yürü, yürü" ifadelerini kullandı.

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Saymaz, Halk TV'de katıldığı programda kadına tepki gösterirken, "Sana merhaba nasılsın demiş bir insana böyle kabaca davranabiliyorsun, utanmaz kadın, rezil kadın. Bu çocuğun bu kadından korunması lazım" ifadesini kullandı. Saymaz, şunları söyledi:

"Kendisine nasılsın demeye gelmiş, geçiyorum siyasetçiyi, yaşlıya hürmet, büyüğe hürmet, bu toplumu ayakta tutabilecek bütün değerleri utanmaz bir kadın, rezil bir kadın alaşağı ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım. Çünkü böyle bir rezil kadın o çocuğu gayriinsani ne kadar değer varsa öyle yetiştirecek. Bu kadına bakarak yaşlılara saygısızlık yapmayı öğrenir, büyüklerine hakaret etmeyi öğrenir, bu devletin bu kadından bu çocuğu koruması lazım.

"Bir diğeri, yürü git diyor. Ömründe bir tane hırsıza mı demişsin, bir tane yolsuza mı demişsin, bir tane vurguncuya mı demişsin, bir tane evinden inşaat beton çalana mı demişsin, bir tane iş cinayetinde işçisini bile bile ölüme sürükleyen işvereni mi demişsin, diyememişsin. Diyemediğin için kalkmışsın, bir saygın siyasetçiye, hadi hepsini geçiyorum, sana merhaba nasılsın demiş bir insana böyle kabaca davranabiliyorsun, utanmaz kadın, rezil kadın. Bu çocuğun bu kadından korunması lazım."