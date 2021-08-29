RTÜK'ten Halk TV'de Perdenin Önü Arkası programına inceleme; İsmail Saymaz'ın sözleri 'nezaketsiz' bulundu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’de Özlem Gürses'in moderatörlüğünde ekrana gelen Perdenin Önü Arkası programında gazeteci İsmail Saymaz’ın bir kadın hakkındaki ifadelerinin ‘nezaket ve vicdan sınırları’ zorladığını öne sürerek program hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum gezisinde “Nasılsınız, iyi misiniz” sorusuna “Sakın çocuğuma dokunma. Haydi yürü, yürü” yanıtını veren kadına tepki gösterirken, “Sayın Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım” ifadelerini kullanmıştı.

"Hakaret edildi"

RTÜK Başkanı Şahin, “Bir anne hakkında TV’de çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır” dedi.

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