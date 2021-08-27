Fatih Altaylı: ABD’ye tavsiyem, IŞİD ile mücadelesini öve öve bitiremediğiniz ve bunun için kurduğunuz YPG'yi alın Afganistan’a götürün

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Kabil Havalimanı'nda IŞİD'in üstlendiği peş peşe patlamalarla ilgili olarak, "Şimdi ABD intikam alacağını söylüyor. Kim bilir kaç masum Afgan'ı daha öldürecekler. Arkasında bir kargaşa, bir pislik bırakmak istiyor ABD çok açık. Öyle olmasa yıllar önce tutuklanan ve BAE’de hapiste bulunan Taliban liderini serbest bıraktırır mıydı! Olacakları bile bile oradan apar topar çıkar mıydı!" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, şöyle devam etti:

"Niyet çok açık. Asya’nın göbeğinde istikrarsızlık istiyor. Ve şimdi kendi yarattığı IŞİD’e karşı ondan bundan yardım istiyor. Benim ABD’yi yönetenlere bir tavsiyem var. Eğer Afganistan’da IŞİD’e karşı bir mücadele yürüteceksiniz, o pis ve kanlı ellerinizi başta Türkiye’den ve NATO müttefiklerinizden çekin. Yıllardır IŞİD ile mücadelesini öve öve bitiremediğiniz ve IŞİD ile mücadele etsin diye kurduğunuz bir PKK ordusu var. Siz ona YPG diyorsunuz. Alın onları Afganistan’a götürün. Besleme kahramanlarınız savaşsın orada. Bizim masum evlatlarımızın yakasından düşün."

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