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Kültür-Sanat

Fatih Akın'ın Cannes'da yarışacak filminden ilk görüntüler

In The Fade filminde Diane Kruger oynuyor

14 Nisan 2017 19:56

Gelecek ay 70. kez düzenlenecek Cannes Film Festivali’nde yarışacak Fatih Akın, son filmi In The Fade filminden kurgu sırasından görüntüler paylaştı.

Diane Kruger'ın başrolde olduğu film Cannes'da prömiyer yapacak. 

Akın, festivalde aralarında Michael HanekeTodd HaynesFrançois OzonMichel HazanaviciusSofia Coppola gibi yönetmenlerin filmleriyle yarışacak.

Festival, 17 Mayıs'ta Arnaud Desplechin'in Las Fantomes D’Ismael filmiyle açılışı yapacak, ödül töreni 28 mayısta gerçekleştirilecek. Jürinin başkanlığını Pedro Almodovar üstlenecek.

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Fatih AkınIn The FadeMichael HanekeTodd HaynesFrançois OzonMichel HazanaviciusSofia CoppolaArnaud DesplechinLas Fantomes D IsmaelPedro Almodovar

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