Faslı kadınlara ifadelerini geri almaları için rüşvet mi verildi?

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün yargılandığı davada, Cübbeli Ahmet Hoca'dan soruşturma sürecinde şikayetçi olan daha sonra ifadelerini geri çeken iki Faslı kadının, Cübbeli Ahmet Hoca'nın avukatlarından para aldıkları ortaya çıktı.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşmasına Cübbeli Ahmet Hoca'nın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 13 sanık katıldı. Duruşmaya tanık ifadelerinin alınması ile devam edildi.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün de sanıkları arasında bulunduğu Karagümrük Çetesi'ne yönelik açılan davanın görüldüğü mahkemeye emniyetten bir rapor gönderildi.

Emniyete 6 Kasım'da gelen ihbar mailinde kadınlara, Cübbeli'nin avukatı F. O'nun baskı yaptığı ve para vererek şikayetin geri çektirildiği belirtildi.

İhbar mailindeki bilgileri araştıran emniyet, kadınların Fas'ta ifade verdiği tarihte avukat F.O.'nun Fas'ta olduğunu ve o gün avukat F.O.'ya aynı hukuk bürosunda görev yapan O. K. adlı kadın tarafından 18 bin dolar gönderildiğini tespit etti. Emniyet bu bilgileri mahkemeye gönderdi.



Kadınlar şikayetini geri çekti



Ünlü'nün, 'cinsel saldırı, haksız kazanç sağlamak amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' iddiaları ile yargılandığı davanın müştekilerinden Faslı İmanee Lemghari ve Fatma Zohra ifadesini değiştirdi. Emniyetteki ifadelerinde şikayetçi olan iki kadın, Fas'ta avukatları ve noter aracılığıyla verdiği ifadede ise şikayetçi olmadığını belirtti. Bu ifade değişikliği geçtiğimiz aylarda dava dosyasına girdi.



İhbar maili geldi



Ancak bunun ardından İstanbul Emniyeti'ne 6 Kasım 2012 tarihinde bir ihbar maili gönderildi. İhbar mailinde Cübbeli Ahmet Hoca'nın cemaatine yakın birisi olduğunu, sık sık toplantılarına katıldığını belirten ihbarcı, kadınların ifadesini değiştirmesi için avukat F. O'nun Fas'a giderek baskı yaptığını, kadınlara 18 bin dolar para vererek şikayetlerini geri çektirdiğini söyledi.



Emniyet ihbar mailindeki bilgileri doğruladı



Bu ihbar maili üzerine harekete geçen emniyet, ihbarda adı geçen avukat F. O.'nun yurtdışı çıkış giriş tarihlerini inceledi. Emniyet, avukat F. O.'nun 16 Temmuz tarihinde Fas'a gittiğini ve 20 Temmuz'da da Türkiye'ye döndüğünü tespit etti. İncelemesini daha da detaylandıran emniyet, ilginç bir bilgi daha tespit etti.



Kadınların ifade değiştirdiği gün Türkiye'den avukata 18 bin dolar



Kadınların ifadesini değiştirdiği tarih olan 18 Temmuz'da, avukat F. O'ya, hukuk bürosunda çalışan O. K isimli kadın tarafından 18 bin dolar gönderildiğini belirledi. Paranın banka aracılığıyla gönderilmediğini belirleyen emniyet, bir süre paranın nasıl gönderildiğini araştırdı. Araştırma sonucu 18 bin doların Western Union (Banka kullanılmadan acente sistemi üzerinden hızlı para gönderme şekli) sistemi ile gönderildiğini belirledi.



Bilgileri mahkemeye gönderdi



Bu bilgileri klasör halinde davanın görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderen emniyetin, söz konusu paranın kadınların ifadesini değiştirmesi için kullanıldığı yönünde bir değerlendirme de mahkemeye sunduğu öğrenildi.

Mahkeme Başkanı: Yargıyı etkilemeye çalışıyorlar, kimse umurumuzda değil



Duruşmada Mehmet Ekinci, yargılamayı etkilemek için Cübbeli Ahmet'in avukatları aracılığıyla medyaya haber servis ettiklerini ve yanlış yönlendirdiklerini ifade etti.

Ekinci, Cübbeli Ahmet'in avukatının yine bir gazeteye verdiği demeçte davanın sürüncemede bırakıldığını ifade etmesine kızarak, "Bizim kimse umurumuzda değil, biz yargılama yaparız. Medya servisiyle olmaz. Biz istersek 4 ayda bir duruşma tarihi verir ve 3 yılda yargılama yapabiliriz" dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci ile Cübbeli Ahmet arasında tartışma yaşandı. Cübbeli Ahmet, "Biz de 4 ayda bir geliriz" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci "Biz yargılamayı kısa sürede yapmak istedik sizlerin mağdur olmaması için. Davayı erken bitirmek istiyoruz. Davayı sürüncemede bıraktığımız yok" diye cevap verdi.

Tanıkların ifadelerinin tamamlanması ve emniyetten gelen yazının okunmasının ardından mahkeme heyeti ara karara ilişkin mütalaa vermesi için duruşma savcısına söz verdi. Duruşma savcısı Ufuk Ermertcan ise delil durumu ve isnat edilen suçları gerekçe göstererek Cübbeli Ahmet'in ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Duruşmaya 13.30'da ara kararın açıklanmasıyla devam edilecek.