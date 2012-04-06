Cübbeli 'cinsel saldırı'dan da yargılanacak

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede Cübbeli Ahmet Hoca’nın 45,5 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede Ünlü, “Haksız çıkar sağlamak için kurulan örgüte yardım etmek, 2 kez insan ticareti yapmak, cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakmak" la suçlanıyor.

Karagümrük çetesi olarak bilenen suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan Ahmet Mahmut Ünlü ile ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Uysal tarafından hazırlanan 92 sayfalık iddianamede aralarında Ünlü’nün de bulunduğu 4’ü tutuklu 16 şüpheli yer alıyor.

Bir numaralı tanık Nejat Ergin

İddianamenin bir numaralı şüpheli Karagümrük çetesi lideri Nuri Ergin’in ağabeyi Nejat Ergin.İddianamede şüpheliler “Haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, tehdit, insan ticareti, cinsel saldırı, hürriyeti tahdit, fuhuşa aracılık ve resmi belgede sahtecilik" ile suçlanıyor.

45 yıla kadar hapsi isteniyor

İddianamede Ahmet Mahmut Ünlü’nün ise, “Haksız çıkar sağlamak için kurulan örgüte yardım etmek, 2 kez insan ticareti yapmak, cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakmak" suçlarından 25,5 yıldan 45,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Cübbeli Ahmet Hoca, soruşturma kapsamında 12 Aralık 2011 tarihinde tutuklanmıştı.