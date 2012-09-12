Gülen, Cübbeli Hoca'ya iki imzalı kitap hediye etti

Fethullah Gülen, cezaevindeki Cübbeli Hoca'ya iki imzalı kitabını gönderdi. Gülen, kitapların ilk sayfasına “Mübarek hocamız Ahmet Efendi Hazretleri" diye başlayan övgü dolu sözler yazdı.



Fethullah Gülen ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Ünlü arasında soğuk rüzgârlar estiği iddiaları tartışılırken ABD’den sürpriz bir hediye geldi.

Gülen, Metris Cezaevi’ndeki Cübbeli Ahmet Hoca’ya “El-Kulubu’d-Dari’a” ve “Beyan” adlı iki kitabını gönderdi.

Fethullah Gülen, gönderdiği kitaplarının ilk sayfalarına el yazısıyla notlar yazıp imzasını da attı.

Habertürk'ten Güngör Karakuş'un haberine göre Gülen, yazdığı notlarda Cübbeli Ahmet Hoca’dan, “Mübarek ve mümtaz hocamız Ahmet Efendi Hazretleri” gibi övgü dolu sözler kullanıyor. Cübbeli’nin cezaevine girişini Yusuf Peygamber’in zindana atılmasına benzeten Gülen, en yakın zamanda serbest kalmasını ve ‘halkı uyandırma va doğru yola çevirme’ hizmetine dönmesi için de dua ediyor.



'Cemaat iftiralara inanmadı'



Metris Cezaevi’nde yatan Cübbeli Ahmet Hoca, kendisine getirilen hediyenin ardından yaşadığı mutluluğu ise bir yazı yazarak anlattı:

“Rüyamda muhterem Hocaefendi Hazretleri’nin bana dua ettiğini görmüştüm. Ben size içeri girdiğim günden beri muhterem Fethullah Hocaefendi’nin nezih cemaatinin bana atılan iftiralardan beri olduğunu bildirmiştim. İşte 5 Eylül Çarşamba günü Muhterem Hoca’mızın hediye gönderdiği iki eserinin üzerine hatt-ı destiyle kaydetmiş bulunduğu şu iki ithaf yazısı bunun en bariz şahidi olmuştur.”



'Çok duygulandım, hıçkırıklarla ağladım'



Cübbeli Ahmet Hoca, hediyeleri getiren Gülen’in “talebesi”yle cezaevinde yaptığı sohbete ilişkin ise şunları yazdı:

“Talebesi, sohbet sırasında Hocaefendi’nin benimle ilgili haberleri izlerken gözyaşlarını tutamadığını ve ‘Bunca yıl dinimize hizmet etmiş, müşarun bilbenan (parmakla gösterilen) bir Hocaefendi’nin şahsında tekrar İslam’a darbe indirilmek isteniyor. Bu iftiraları asla kabul etmem ve inanmam, kurtuluşu için dua ediyorum’ dediğini nakletti. Bu fakir kardeşiniz muhterem Hocamızın tazim ifade eden medhiyelerine asla layık biri değilim. Okuyunca çok mahcup oldum, ama “Fazilet ehlini ancak fazilet ehli tanır” kaidesince değerli Hocamız kendisine münasip bir üslup kullanmıştır. Hizmet ettiğim camianın bazı hocaları kıskançlık yüzünden bana bu zulmü reva görürken muhterem Hocaefendi’nin bana şefkatle yaklaşması beni çok duygulandırmış ve şu yazıyı yazarken hıçkırıklara boğmuştur.”



'Bağışlamanız dileğiyle'



“Sizin geniş ilminize göre olmasa da kutsal üzüntünüzü hafifletir ümidiyle sunuyorum. Cüret ve cesaret sayarsanız bağışlamanızı dileyerek.”



'Yusuf peygamber gibi'



“Her zaman Sünnî duygu ve düşüncenin sesi soluğu olmasını bilmiş, aydınlık ruh, Yusuf Peygamber yolunda (zindana giren), Yusuf Peygamber gibi çilesini çeken, İslam’a sadakat ve sabır abidesi, kutlu ve seçkin Ahmet Efendi Hazretleri’nin en yakın zamanda mübarek irşad (halkı uyandırma ve doğru yola çağırma) vazifesine dönmesini Allah’tan dilerim.”