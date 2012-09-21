T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'ya tahliye yok

Ahmet Mahmut Ünlü’nün de yargılandığı davada Ünlü ile birlikte 3 tutuklu sanığın tahliye talebi reddedildi

21 Eylül 2012 22:17

Mahkeme tutuklu sanıklar Ahmet Mahmut Ünlü, Barış Sezek ve Mahjuba Demirel’in tahliye talepleri reddedildi.

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün de yargılandığı davada Ünlü ile birlikte 3 tutuklu sanığın tahliye talebi reddedildi.
 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 2 saatlik aranın ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme mağdurların şikayetlerinin ve delillerinin tespiti için zorla getirilmelerine karar verdi.

Sanıklar tarafından Fas’tan Türkiye’ye getirildiği ileri sürülen mağdurlar Fatma Zehra ve İmane Lemgharı’nın varsa yurda giriş yasağının kaldırılarak mahkemede hazır edilmeleri kararlaştırıldı.

Tutuklu sanıklar Ahmet Mahmut Ünlü, Barış Sezek ve Mahjuba Demirel’in kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz toparlanmamış olması gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 2 Kasım'a ertelendi.

ETİKETLER

cübbeli ahmet hocaahmet mahmut ünlü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24