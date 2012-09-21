Cübbeli Ahmet Hoca'ya tahliye yok

Mahkeme tutuklu sanıklar Ahmet Mahmut Ünlü, Barış Sezek ve Mahjuba Demirel’in tahliye talepleri reddedildi.

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün de yargılandığı davada Ünlü ile birlikte 3 tutuklu sanığın tahliye talebi reddedildi.



İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 2 saatlik aranın ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme mağdurların şikayetlerinin ve delillerinin tespiti için zorla getirilmelerine karar verdi.

Sanıklar tarafından Fas’tan Türkiye’ye getirildiği ileri sürülen mağdurlar Fatma Zehra ve İmane Lemgharı’nın varsa yurda giriş yasağının kaldırılarak mahkemede hazır edilmeleri kararlaştırıldı.

Tutuklu sanıklar Ahmet Mahmut Ünlü, Barış Sezek ve Mahjuba Demirel’in kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz toparlanmamış olması gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 2 Kasım'a ertelendi.