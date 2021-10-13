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Medya

Faruk Bildirici: Nevşin Mengü bir gazeteci olarak sinirlerine hâkim olmalıydı

"İzleyicinin tutumu, söyledikleri asla onaylanamaz, hakettiği yanıt verilmeliydi ama bu üslupla değil"

Nevşin Mengü

13 Ekim 2021 13:48

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, kendisine yönelik ''Kim fonlarsa ona döner" yorumunu yazan bir izleyiciye, "Bir s*ktir git demek istiyorum, memlekette hıyar çok" yanıtını vermesini eleştirdi.

Gazetecilik üzerine akademik çalışmalar yapan Doç. Dr. Esra Arsan'ın "Anladığım kadarıyla 30-40 yaş arası Nevşin Mengü’yü izliyor ve beğeniyor. Lakin ben bu Seda Sayan tarzını pek yakıştıramadım"  paylaşımını alıntılayarak, "Doğrusu ben de yadırgadım. İzleyicinin tutumu, söyledikleri asla onaylanamaz, hakettiği yanıt verilmeliydi ama bu üslupla değil. Nevşin Mengü bir gazeteci olarak sinirlerine hakim olmalıydı." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Nevşin Mengü'den 'Kim fonlarsa ona döner' yorumunda bulunan izleyiciye: Bir s*ktir git demek istiyorum, memlekette hıyar çok

 

 

 

Faruk BildiriciNevşin Mengügazetecisinirlerine hâkim olmalıydı
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