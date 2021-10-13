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Nevşin Mengü'den 'Kim fonlarsa ona döner' yorumunda bulunan izleyiciye: Bir s*ktir git demek istiyorum, memlekette hıyar çok

13 Ekim 2021 08:38

Gazeteci Nevşin Mengü, kendisine yönelik ''Kim fonlarsa ona döner" yorumunu yazan bir izleyiciye, "Bir s*ktir git demek istiyorum, memlekette hıyar çok" yanıtını verdi. 

Nevşin Mengü, kendisine yönelik 'fon alıyor' eleştirisine yanıt verdi. Bir izleyicisinin "Kim fonlarsa ona döner" yorumuna yanıt veren Mengü sert konuştu. 

Mengü şunları söyledi: 

"Yayından önce bakıyorum da yorumlara kim ne yazıyor falan diye. Yayın sırasında da bakmaya çalışıyorum. Bu Alper Şentürk yazıp duruyor "Fon alıyor" falan. Sen bir s*ktir git demek istiyorum bu Alper Şentürk'e. Ya tabii çoluk çocuk, ciddiye almamak lazım. Kardeşim sen yayıncılığın Y'sini bilmezken, altındaki beze doldururken ben bu işi sen ne anlatıyorsun ya, hıyara bak. Memlekette hıyar çok arkadaşlar."

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