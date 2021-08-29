Faruk Bildirici: Hürriyet'inden Sözcü’süne kadar hemen tümü medya yıllardır "Toprağa gömüldü kurtuldu" haberleriyle hurafeyi besliyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “elektrik akımına kapılan kişinin toprağa gömülmesi”nin övüldüğü haberlerin yıllardır medyada yer aldığını belirterek, "Hürriyet'inden Sözcü’süne kadar hemen tümü medya yıllardır 'Toprağa gömüldü kurtuldu' haberleriyle hurafeyi besliyor" düşüncesini dile getirdi.

Bildirici farukbildirici.com'da yer alan yazısında, “Elektrik çarpan kadını hastaneden alıp toprağa gömerek tedaviye kalkıştılar” başlıklı haber, dün Sabah’tan, Diken, Habertürk, T24 ve Cumhuriyet’e kadar birçok gazete ve internet sitesinde yer alıyordu. Diyarbakır’da elektrik akımına kapılan Yusran Kaya adlı bir kadın hastaneye kaldırılmış ama yakınları doktorların tedavi etmesine izin vermeyerek, hastane bahçesinde çukur kazıp kadını toprağa gömmeye çalışmışlardı. Toprağın vücuttaki akımı alacağına ve bu şekilde iyileşeceğine inanıyorlardı. Hastane görevlileri ve polis müdahale edince gerginlik çıkmış, sonunda kadını alıp gitmişlerdi. Olay buydu... Kadının sağlık durumu hakkında bilgi alınamamıştı. Ama bütün haberlerde kadının yakınlarının yanlış yaptıkları vurgulanıyor, toprağa gömmenin bir tedavi yöntemi olamayacağına dikkat çekiliyordu." değerlendirmesini yaptı.

Bildirici şu ifadeleri kullandı:

"Haberlerde elektrik akımına kapılan kadının toprağa gömülmesinin neden yanlış olduğu konusunda uzman görüşüne yer verilmemiş ama haberin olaya yaklaşımı doğru. Çünkü elektrik çarpanı toprağa gömmek gerektiği yanlış bir inanış.

“Elektrik akımına kapılan kişinin toprağa gömülmesi”nin övüldüğü haberler yıllardır yayımlanıyor medyada. Diyarbakır’da yaşanan toprağa gömme olayı da hastane bahçesi gibi bir yerde yaşanmasaydı muhtemelen yine haber olmayacaktı ya da olsaydı yine diğerleri gibi “Elektrik çarptı toprağa gömüldü kurtuldu” diye haber olacaktı.

Çünkü daha dokuz gün önce Ağrı’da yaşanan olayda olduğu gibi, kırsal kesimden gelen bu tür haberlerin hemen tümünde “elektrik çarpan kişinin toprağa gömülerek kurtarılması” yöntemi doğru gibi sunuluyor. Muhabir, toprağa gömme işlemini yapan kişinin anlatımını sorgulamadan haberine yazıyor, medya da kontrol etmeden, uzman görüşüne başvurmadan yayımlıyor. Hatta bir program sayesinde abone oldukları ajansın -özellikle de yerel- haberlerini doğrudan yayına veren portallar da var. Bu portallardan bazıları, bu bölümlere oradaki haberlerin otomatik olarak yayına girdiği uyarısını koyuyor.

Böylece toplumda yaygın olan bir yanlışı, bu tür haberlerle sürekli doğru gibi sunuyor, yanlışı besliyorlar. Elektrik akımına kapılan kişilerin toprağa gömülerek tedavi edileceği yanlışının devam etmesini, bu hurafenin toplumda daha da yerleşmesini sağlıyorlar. Halbuki gazetecilerin yapması gereken, “elektrik çarpanı toprağa gömme”yi başlıklarda doğru ve mucize bir yöntem gibi sunmamak, doktorların görüşüne de başvurarak toprağa gömmenin yanlış olduğunu her haberde vurgulamak."