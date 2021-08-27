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Elektrik akımına kapılan kadını hastaneden alıp toprağa gömerek tedavi etmek istediler

Yaşanan gerginliğin ardından topraktan çıkarılan Y.K, yakınları tarafından bölgeden götürüldü

27 Ağustos 2021 18:28

Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki kadın, yakınları tarafından hastane yakınında toprağa gömülerek tedavi edilmek istendi.

Henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılan Y.K. (23), yakınları tarafından bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, güvenlik güçleri eşliğinde Y.K'yı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin acil servisine getirdi.

Burada doktorların tedavi talebini geri çeviren Y.K'nın yakınları, hastayı imza karşılığında sedye ile hastaneden çıkardı.

Akıma kapılan kişinin yakınları daha sonra ellerinde kazma ve kürek ile hastanenin yan tarafındaki toprağı kazarak Y.K'yı bir süre toprağa gömüp tedavi etmek istedi.

Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile bu kişiler arasında bir süre gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginliğin ardından topraktan çıkarılan Y.K, yakınları tarafından bölgeden götürüldü.

Kaynak: İHA - AA

Diyarbakırelektrik çarpan kadın

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