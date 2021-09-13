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Medya

Faruk Bildirici'den Ahmet Hakan'a yanıt: Yine eleştirimi bir ergen tavrıyla karşılamış, bana sıfatlar yakıştırmış!

Ahmet Hakan, Hürriyet'in aşı karşıtı miting haberini eleştiren Faruk Bildirici'ye, "Adam kafayı takmış Hürriyet’e, alıyor eline gazeteyi kaldırıyor kaşını, sürekli açık arıyor" demişti

13 Eylül 2021 10:44

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, aşı karşıtı mitinge geniş yer verdiği için eleştirdiği Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yanıt verirken, "Ahmet Hakan yine eleştirimi bir ergen tavrıyla karşılamış, bana sıfatlar yakıştırmış! Ben sadece Hürriyet'i değil tüm medyayı eleştiriyorum. Amacım da hataları göstererek gazetecilik için artı değer üretmek" dedi. 
 
Bildirici, Ahmet Hakan'ın kendisine yönelik, "Hürriyet’in Faruk Bildirici adlı bir Bekçi Murteza’sı var. Adam kafayı takmış Hürriyet’e...Bir türlü çıkamıyor eski gazetesi Hürriyet’in etkisinden. Simitçi kovalamayı marifet bilen inzibat çavuşu edasıyla hemen her gün bizim gazetede çıkan haberlerle ilgili ipe sapa gelmez raconlar kesiyor. Alıyor eline gazeteyi, kaldırıyor kaşını, sürekli açık arıyor. Bulamayınca da saptırıp çarpıtıyor" ifadelerine yanıt verdi.  
 
 TIKLAYIN - Ahmet Hakan'dan Faruk Bildirici'ye: Adam kafayı takmış Hürriyet’e, alıyor eline gazeteyi kaldırıyor kaşını, sürekli açık arıyor
 
Twitter'dan paylaşım yapan Bildirici, şunları yazdı:
 
"İyi ki dün Hürriyet’i eleştirmişim! Prof.Dr. Sarp Üner’in, aşı karşıtlarının mitingdeki iddiaları çürüten bilimsel açıklamasını yayımlamışlar. Örtülü düzeltmişler. Keşke dün böyle yapsalardı. Çünkü akıl ve bilim dışı görüşler yayımlanmaz ya da mesafeli ve eleştirel dil kullanılır.
 
'Aşı haberleri bildirgesi'nde şöyle denir: 'Aşı karşıtlığı, komplo teorileri olabildiğince görünmez kılınmalıdır. Toplum sağlığını tehlikeye atan yaklaşımlar aktarılarak değil, geçersizliğini kanıtlayan bilimsel gerçeklere ağırlık verilerek yok edilebilir.'
 
Ahmet Hakan yine eleştirimi bir ergen tavrıyla karşılamış, bana sıfatlar yakıştırmış! Ben sadece Hürriyet'i değil tüm medyayı eleştiriyorum. Amacım da hataları göstererek gazetecilik için artı değer üretmek. Nitekim başka aşı haberlerini de eleştirmiştim.
 
Ertuğrul Özkök yazmıştı; 'Yaptığımız meslek, sahip olduğumuz köşeler egolarımızı da sivrileştiriyor” diyerek gazetecilerin hatalarını kabul etmesinin önemini yazmıştı. Hatasını kabul etmekte zorlanan Ahmet Hakan'a Özkök'ün bu yazısını okumasını öneriyorum
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