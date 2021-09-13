Faruk Bildirici'den Ahmet Hakan'a yanıt: Yine eleştirimi bir ergen tavrıyla karşılamış, bana sıfatlar yakıştırmış!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, aşı karşıtı mitinge geniş yer verdiği için eleştirdiği Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yanıt verirken, " Ahmet Hakan yine eleştirimi bir ergen tavrıyla karşılamış, bana sıfatlar yakıştırmış! Ben sadece Hürriyet'i değil tüm medyayı eleştiriyorum. Amacım da hataları göstererek gazetecilik için artı değer üretmek" dedi.

Bildirici, Ahmet Hakan'ın kendisine yönelik, "Hürriyet’in Faruk Bildirici adlı bir Bekçi Murteza’sı var. Adam kafayı takmış Hürriyet’e...Bir türlü çıkamıyor eski gazetesi Hürriyet’in etkisinden. Simitçi kovalamayı marifet bilen inzibat çavuşu edasıyla hemen her gün bizim gazetede çıkan haberlerle ilgili ipe sapa gelmez raconlar kesiyor. Alıyor eline gazeteyi, kaldırıyor kaşını, sürekli açık arıyor. Bulamayınca da saptırıp çarpıtıyor" ifadelerine yanıt verdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Bildirici, şunları yazdı: