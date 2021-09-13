Ahmet Hakan'dan Faruk Bildirici'ye: Adam kafayı takmış Hürriyet’e, alıyor eline gazeteyi kaldırıyor kaşını, sürekli açık arıyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gazetesinin aşı karşıtı mitingi haberini eleştiren Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'ye tepki gösterirken, "Hürriyet’in Faruk Bildirici adlı bir Bekçi Murteza’sı var. Adam kafayı takmış Hürriyet’e...Bir türlü çıkamıyor eski gazetesi Hürriyet’in etkisinden" dedi.

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Hakan yazısında "Simitçi kovalamayı marifet bilen inzibat çavuşu edasıyla hemen her gün bizim gazetede çıkan haberlerle ilgili ipe sapa gelmez raconlar kesiyor. Alıyor eline gazeteyi, kaldırıyor kaşını, sürekli açık arıyor. Bulamayınca da saptırıp çarpıtıyor. En son dünkü Hürriyet’te yer alan aşı karşıtlarının düzenledikleri mitingle ilgili haberi diline dolamış. Güya biz aşı karşıtlarının mitinginde dile getirilen safsatalara 'ilginç' diyerek mitinge payanda olmuşuz" ifadesini kullandı.

Hakan, şöyle devam etti:

"Peki biz ne yapmışız?

- 'Bill Gates bize çip takma’ eylemi' diye başlık atarak mitingle matrak geçmişiz.

- 'Aşı karşıtları korona olma pahasına toplandı' diyerek safımızı belli etmişiz.

- 'Ölürüz de robot olmayız' mesajını öne çıkararak mitingle kafamızı bulmuşuz.

- 'Pes dedirttiler' diye başlık atıp mitinge yönelik yaklaşımımızı ortaya koymuşuz.

Bütün bu ve buna benzer apaçık vurgulara rağmen... Hürriyet’in Bekçi Murteza’sı haberi beğenmiyor, olmazlanıyor, mızmızlanıyor. Hürriyet’in Bekçi Murteza’sının bir karın ağrısı var ama nedir bilmiyorum. Kafayı takmış Hürriyet’e. Kompleks yapmış Hürriyet’i. Bitsin, tükensin istiyor Hürriyet. Bitmeyince, tükenmeyince de... 'Dur, ben bir açık bulayım' diye alıyor eline gazeteyi... Bulamayınca da işi hakkaniyetten uzak çarpıtmalara vardırıyor.

Bir anti-kahraman olarak Orhan Kemal’in Bekçi Murteza’sı her şeye rağmen bir tarafıyla sevimli bir adamcağızdı. Oysa bizim Bekçi Murteza’mız her tarafıyla son derece sevimsiz, itici ve nobran biri... Neyse... 'Bizim payımıza da bu düştü' diye katlanalım bari."

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