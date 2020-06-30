Fanatik gazetesi, 'skandal Galatasaray videosu' için özür yayınladı: Sehven yayınlandı, ilgili çalışanla yollarımızı ayırdık

Fanatik gazetesi, internet sitesinde Galatasaray'a ilişkin kullandığı "Rizede Bir Koyduk Sonra bellerini büktük. Şampiyonluktan ettik. HAHAHAHHAAHAAHHAHAHHA. Fetö olmadan bir hiçbir fetösaray...." video için yayınladığı özür yazısında, söz konusu videonun sehven yayınlandığını ve yayınlayan çalışanı işten çıkardıklarını belirterek, "İstemeden sebebiyet verdiğimiz bu rencide edici olaydan dolayı başta Galatasaray Spor Kulübü ve camiası olmak üzere tüm kamuoyundan özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Fanatik gazetesi, Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında 1-1 biten karşılaşmanın sonrası Galatasaray TV'deki spikerlerin Başakşehir'in golüne verdiği tepkiye ilişkin yayınladığı bir videoda "Rizede Bir Koyduk Sonra bellerini büktük. Şampiyonluktan ettik. HAHAHAHHAAHAAHHAHAHHA. Fetö olmadan bir hiçbir fetösaray...." ifadelerine yer vermiş ve UEFA Kupası'na Fetullah Gülen'in fotoğrafını koymuştu.

Fanatik: Galatasaray ve tüm kamuoyundan özür dileriz

Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Fanatik gazetesi, Galatasaray Kulübü'nden özür dilerken, söz konusu hatayı yapan kişinin de işten çıkartıldığını belirtti.

Fanatik gazetesinin söz konusu özür açıklaması şu şekilde: "Fanatik Gazetesi internet sitemizde, 28 Haziran 2020 Pazar günü oynanan Başakşehir-Galatasaray maçı sonrasında kısa süreyle yayında kalan video tarafımız nezdinde kabul edilemez bir durumdur. Önemle belirtmek isteriz ki; ilgili video fanatik.com.tr editörleri tarafından oluşturulan orijinal bir video içerik değildir.



Söz konusu video, Youtube sosyal paylaşım sitesinden alınarak internet sitemize konulmuştur. Ne var ki, internet sitemizde montajlanarak düzeltilmiş versiyonu yerine, sehven editöryel bir hata sonrası Youtube’tan alınan videonun orijinal hali yayına girmiştir. Bu vahim ve kabul edilemez düzeydeki hata fark edilir edilmez, derhal ilgili video yayından kaldırılmış ve yapılan hata tamamen giderilmiştir.

Ayrıca sehven videoyu yayına alan ilgili çalışanımızla da yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Fanatik.com.tr ve 25 yıldır yayın hayatını sürdüren Fanatik Gazetesi, geçmişte olduğu gibi gelecekte de tüm takımlara eşit mesafede, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile yayın hayatına devam edecektir. İstemeden sebebiyet verdiğimiz bu rencide edici olaydan dolayı başta Galatasaray Spor Kulübü ve camiası olmak üzere tüm kamuoyundan özür dileriz.

Saygılarımızla"

Ne olmuştu?

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasında M. Başakşehir ile oynanan maçın ardından Fanatik gazetesinin sitesinde yayımlanan videoya ilişkin, "Kulübümüzün başarılarının FETÖ ile bağlantılı olarak elde edildiği algısı yaratılmak istenmiştir. Kulübümüzün bir terör örgütüyle ilişkilendirilmesi hainliktir" açıklamasında bulunmuştu.

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TIKLAYIN - Galatasaray: Kulübümüzün bir terör örgütüyle ilişkilendirilmesi hainliktir