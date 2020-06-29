Galatasaray: Kulübümüzün bir terör örgütüyle ilişkilendirilmesi hainliktir

Galatasaray Spor Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasında M. Başakşehir ile oynanan maçın ardından Fanatik gazetesinin sitesinde yayımlanan videoya ilişkin, "Kulübümüzün başarılarının FETÖ ile bağlantılı olarak elde edildiği algısı yaratılmak istenmiştir. Kulübümüzün bir terör örgütüyle ilişkilendirilmesi hainliktir" açıklaması yapıldı.

Yazılı açıklamada, "Başarılarımızın FETÖ ile bağlantılı olarak elde edildiği algısı yaratılmak istenmiştir. Başarılarımız karalamak için yapılan bu tür benzetmeler, bazı çevrelerin, başarısızlıklarını örtbas etmek için başvurdukları haince bir yöntemdir." denildi.

Galatasaray Kulübü ayrıca olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunularak, hukuk ve ceza davaları açılmak üzere gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Asli görevi, olayları doğru ve tarafsız olarak haberleştirmek olan medya mensuplarının bu denli üzücü ve ahlaksızca yapmış oldukları yayın, büyük Galatasaray Camiasına ve 30 milyonu aşkın taraftarına, asla affedilemez ağır bir hakarettir. Kulübümüzün ve spor takımlarımızın elde ettiği başarıları karalamak için yapılan bu tür benzetmeler, bazı çevrelerin, başarısızlıklarını örtbas etmek için başvurdukları haince bir yöntemdir." ifadesi kullandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Bu bağlamda söz konusu yayını yapan kişi ve sorumluların tamamının gazete ile ilişkileri kesilinceye kadar Fanatik gazetesi ve internet sitesi çalışanlarının, Galatasaray Spor Kulübü'ne ait tüm tesislere girişi/etkinliklere katılımı yasaklanmış olup, olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunularak, hukuk ve ceza davaları açılmak üzere gerekli işlemler başlatılmıştır.

Ayrıca terör örgütünün bir nevi propagandası şeklindeki bu tür yayınlar, ülkemizin barış ve huzurunu tehlikeye atacak nitelikte olduğundan, yetkili ve sorumlu kamu otoritelerini de ilgililer hakkında işlem yapmak üzere göreve davet ediyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü'nü terör örgütüyle ilişkilendirmeye çalışan hadsizler bilmelidir ki Galatasaray, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin, temel değer ve ilkelerinin yılmaz bekçisi olmaya devam edecektir.