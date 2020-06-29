Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu Fanatik gazetesinden skandal video: Rize'de bir koyduk bellerini büktük, Fetö olmadan bir hiçbir fetösaray!

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Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu Fanatik gazetesinde Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında 1-1 biten karşılaşmanın sonrası Galatasaray TV'deki spikerlerin Başakşehir'in golüne verdiği tepkiye ilişkin videoda "Rizede Bir Koyduk Sonra bellerini büktük. Şampiyonluktan ettik. HAHAHAHHAAHAAHHAHAHHA. Fetö olmadan bir hiçbir fetösaray...." ifadelerinin yer alması, sarı-kırmızılı kulübü ve taraftarları çileden çıkardı.

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Söz konusu videoda Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı ve takımın kaptanları Bülent Korkmaz ile Hakan Şükür'ün kupayı öperlerken, kupaya Fetullah Gülen'in fotoğrafının da konulduğu görülüyor.

Galatasaray Kulübü, videoya ilişkin olarak, Fanatik Gazetesi çalışanlarının tüm tesislere giriş çıkışların yasaklandığını duyurarak, "Süper Lig'in 29. haftasında M. Başakşehir ile oynadığımız maçın ardından Fanatik gazetesine ait internet sitesi, dün gece bir video yayınlamış ve bu videoda, kulübümüzün başarılarının FETÖ ile bağlantılı olarak elde edildiği algısı yaratılmak istenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaraylı taraftarların tepkisinin ardından, videodan tartışılan bölümler çıkartılmasına karşın, Fanatik Gazetesi, olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.