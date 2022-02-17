Falyalı cinayetinde yeni ifadeler ortaya çıktı; “Mustafa Söylemez de ateş açtı”

KKTC’de Halil Falyalı cinayetinin ‘tetikçileri’ olarak yakalanan iki zanlı, saldırıya, İstanbul’da gözaltına alınan Mustafa Söylemez’in de katıldığını söyledi. Söylemez’in kaçarken dere yatağına attığı mont ve ayakkabıları bulundu.

KKTC’de otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı, geçen hafta Girne’de aracındayken çapraz ateşe tutuldu. Saldırıda Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş öldü. Cinayetin ardından saldırıdaki kiralık araçlardan birini kullandığı tespit edilen Ömer Tunç yakalandı. Soruşturma İstanbul’a da uzandı. İstanbul polisi, ‘üniformalı çete’ olarak bilinen ‘Söylemez Kardeşler Çetesi’nin liderlerinden Mustafa Söylemez ile 2 adamını gözaltına aldı. Daha sonra çetenin kilit isimlerinden Fena Söylemez ve 2 kişi daha yakalandı.

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“Tetikçiler Ada’ya Alanya’dan tekneyle yasadışı yollardan geldi” iddiası

Söylemez Kardeşler ve adamlarının sorguları İstanbul’da sürerken KKTC polisi, suikasttan 4 gün sonra tetikçi oldukları belirlenen Veysel Sarı ve Musa Çiçek’i, Girne Alsancak’ta saklandıkları evde yakalayıp tutukladı. Evde, banyo küvetinin altına saklanmış 9 mm çapında bir tabanca ele geçirildi. Polis müfettişi Murat Bayram’ın verdiği bilgilere göre, tetikçiler Ada’ya Alanya’dan tekneyle yasadışı yollardan geldi.

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Hürriyet’ten Ömer Bilge’nin haberine göre, cinayete, Lefkoşa Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan Mustafa Söylemez’in de katıldığı belirtildi. Söylemez, saldırının ardından kaçarken montunu ve ayakkabılarını Girne’nin Doğanköy bölgesindeki bir dere yatağına attı. Sarı ve Çiçek’in verdiği ifadeler doğrultusunda olay yerine yakın dere yatağında iki Kalaşnikof ve bir tabanca ile Söylemez’e ait olduğu öne sürülen mont ve ayakkabılar bulundu. KKTC polisi, mont ve ayakkabıları inceleme için Ankara’ya gönderdi. Kalaşnikoflar ve tabancanın incelemesi sürüyor.

Cinayetle ilgili iki kişi daha aranırken tetikçiler Sarı ve Çiçek’in sorgusu için 8 gün ek süre verildi.

Eski MHP’li Ali Maytalman’ın yaralanması olayında kullanılan silah bulundu

Bu arada tetikçilerin saklandığı evde küvetin altında ele geçirilen tabancanın Ankara’da, eski MHP’li Ali Maytalman’ın yaralanması olayında kullanıldığı da belirlendi.