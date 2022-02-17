Halil Falyalı'nın babası: Oğlum uyuşturucu düşmanıydı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) otelleri, kumarhaneleri olan, bahis oyunları oynatan, Sedat Peker'in iddiasına göre, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı da öne sürülen Halil Falyalı'nın babası ölümünün ardından sessizliğini bozarak, “Oğlumun uyuşturucu baronu olduğu söyleniyor, uyuşturucunun düşmanıydı” dedi.

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Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan baba Cahit Falyalı, oğluyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu, “Yalan-dolan” haberler üretildiğini öne sürdü.

Cahit Falyalı, şunları söyledi:

“Oğlumla ilgili sonsuz yalanlar ortaya atılıyor. Oğlumun uyuşturucu baronu olduğu bile yazılıyor, söyleniyor. Ne uyuşturucusu. Oğlum, bırakın uyuşturucu ticaretini, bunu yapanların en büyük düşmanıydı. Bu pisliklerle mücadele ediyordu. Bu pisliklerin ortadan kaldırılması için çaba gösteriyordu. Ancak yolunu kestiler.”

“Tahminimize göre alacak-verecek meselesi"

Saygı Öztürk’ün haberinde ismi verilmeyen bir yetkilinin şu ifadeleri yer aldı:

"Cinayetin neden işlendiği konusunda ailenin de bilgisine başvurulacak. Yaptığı işlerden dolayı tehdit alıp almadığı, varsa bunların kim olduğu, tehdit sıklığı, aile içinde bu konuda yapılan konuşmalar, alacak-verecek meseleleri konusunda bildiklerini anlatmalarını isteyeceğiz. Bu olayın bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılmasında ailenin vereceği bilgiler önem taşıyor. Bizim tahminlerimize göre cinayetin altında alacak-verecek çıkacak."