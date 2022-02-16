Halil Falyalı soruşturmasında 2 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si hakkında 4 günlük ek gözaltı süresi verildi.

Otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, KKTC’nin Girne kentinde evine giderken uğradığı silahlı saldırıda şoförüyle birlikte 8 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınmıştı.

4 gün uzatıldı

Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan, 'Söylemez Çetesi' mensubu Mehmet Faysal Söylemez ve bir şüpheli, savcılıktan ek gözaltı süresi alınması için İstanbul Adliyesine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 şüpheli için 4 günlük ek gözaltı süresi verdi.

Cinayetle ilgili olarak 9 Şubat'ta gözaltına alınan 3 şüphelinin gözaltı süresi de İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan kararla 4 gün uzatılmıştı. Gözaltında olan diğer şüpheli için de yarın ek gözaltı süresi talep edileceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın bulunduğu araca dün evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti. Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilen Falyalı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti. (İHA)

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