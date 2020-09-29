"Fahrettin Altun" soruşturmasında Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin talimat verdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı verdi.

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan Kuzguncuk’taki vakıf arazisinde izinsiz inşaat gerçekleştirdiği ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Canan Kaftancığlu’na açtığı dava takipsizlikle sonuçlandı. Savcılık, Kaftancıoğlu hakkında özel hayatı gizliliğin ihlal, suçu ve suçluyu övme ve suç işlemeye tahrik etme gerekçesiyle açılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.

Vakıf arazine izinsiz inşaat yapan Altun’un, söz konusu hukuksuzluğun tespit edildiği gün Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kiralama başvurusu yaptığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunan CHP İBB Meclis Grubu, Altun’un Boğaziçi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası ve 200 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

Vakıf arazine izin inşaat yapıldığını kamuoyuna duyurmak ve eleştirmek suç değil

Fahrettin Altun ise vakıf arazisindeki izinsiz inşaat faaliyetlerini kamuoyunun gündemine getiren Cumhuriyet gazetesine ve CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ile CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün açıkladığı kararla Kaftancıoğlu’nun suçsuz olduğuna hükmetti. Düşünce ve ifade özgürlüğüne atıf yapılan kararda, "İfade özgürlüğü ile itibarın korunması arasında denge kurulurken kamu yararına katkı, hedef alınan kişinin ünlülük derecesi, haberin konusu vb. unsurların ölçüt alınması gerektiği; taraflarının bir siyasi parti ilçe başkanı ile T.C İletişim Başkanı olması sebebiyle kamuoyu nezdinde tartışmaya ve habere konu edilmeye değer bir olayla ilgili olarak yine aynı partinin il başkanı olan şüpheli tarafından yayınlanan yazıların Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’yla teminat altına alınan ifade ve eleştiri özgürlüğü sınırları dahilinde kabul edilmesi gerektiği" ifadelerine yer verildi.

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