Fahrettin Altun'dan 'müjde' açıklaması: Spekülasyonlara kulak asmayın

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı 'müjde'ye ilişkin, "Spekülasyonlara kulak asmayın" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, cuma günü bir müjde vereceklerini belirterek, "Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" demişti. Erdoğan'ın, Doğu Akdeniz ya da Karadeniz'de hidrokarbon kaynağı bulunduğunu açıklayacağı iddia edilirken, Tüpraş ve Petkin hisselerinde sert yükselişler meydana geldi.

Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Altun, spekülasyonlara kulak asılmaması uyarısında bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz." dedi.