Erdoğan'ın 'müjde'si Petkim ve Tüpraş hisselerini yükseltti

Erdoğan'ın "Cuma günü bir müjde vereceğiz, Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak" açıklamasının ardından sosyal medyada 'Petrol bulundu' paylaşımları yapıldı. Açıklamanın ardından borsada da hareketlilik arttı. BIST 100 Endeksi'nde yükseliş yüzde 2'yi aşarken, Türk Lirası diğer para birimleri karşısında yüzde 2'den fazla değer kazandı.

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'Petrol' kelimesi Twitter'da Türkiye gündemine 3. sıradan girince Borsa İstanbul'da işlem gören enerji hisselerinde yükseliş yaşandı. Güne 3.84 liradan başlayan PETKİM hisseleri Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 4.23 liraya yükseldi. Günlük yükseliş yüzde 10'u buldu.

Tüpraş hisseleri de 79.95 liradan güne başlarken, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 86.80 liraya ulaştı. Günlük yükselişi yüzde 8,7'ye ulaştı.

Bloomberg: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz kaynağı keşfetti

Öte yandan Bloomberg, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Cuma günü bir müjde açıklayacağını' duyurmasının ardından Türkiye'nin Karadeniz'de büyük olasılıkla doğalgaz olan bir enerji kaynağı keşfettiğini duyurdu.

Konuyla doğrudan ilgilenen iki yetkiliye dayandırılan habere göre, Erdoğan'ın cuma günü 'yeni bir çağ başlatacağını' söylediği haberin Karadeniz'de keşfedilen ve büyük ihtimalle doğalgaz olduğu belirtilen bir enerji kaynağı olduğu belirtildi.

TIKLAYIN - Bloomberg: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz kaynağı keşfetti