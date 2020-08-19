Bloomberg: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz kaynağı keşfetti

Bloomberg, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Cuma günü bir müjde açıklayacağını' duyurmasının ardından Türkiye'nin Karadeniz'de büyük olasılıkla doğalgaz olan bir enerji kaynağı keşfettiğini duyurdu.

Konuyla doğrudan ilgilenen iki yetkiliye dayandırılan habere göre, Erdoğan'ın cuma günü 'yeni bir çağ başlatacağını' söylediği haberin Karadeniz'de keşfedilen ve büyük ihtimalle doğalgaz olduğu belirtilen bir enerji kaynağı olduğu belirtildi.

Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ile karşı karşıya gelinen Doğu Akdeniz'de de enerji araştırmaları yapmaya devam edileceğini belirtirken, Cumhurbaşkanlığı ofisi konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

TIKLAYIN - Erdoğan: Cuma günü tüm milletimize vereceğimiz müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum

Erdoğan'ın açıklaması sonrası Türk Lirası, diğer para birimleri karşısında yüzde 2'ye yakın değer kazanırken, 17.55 itibariyle dolar/TL paritesi 7.23, Euro/TL paritesi 8.61 seviyesinde seyrediyor.